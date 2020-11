Christian Salvesen stellt in „Musik als Bewegung“ verschiedene Antworten auf die Frage vor, was Musik eigentlich ist.

Ist Musik eine Abfolge von Klängen, eine Bewegung, ein Strom von Gefühlen und Energie oder ein komponierter Zusammenhang von Zeichen? Alle diese Deutungen werden in diesem Buch vorgestellt. Doch im Zentrum dieses musikwissenschaftlichen Werks steht die These des Schweizer Musikwissenschaftlers Prof. Dr. Ernst Kurth (1886-1946): „Alles musikalische Geschehen beruht in Bewegungsvorgängen und ihrer inneren Dynamik.“ Einige der bedeutendsten Musiktheoretiker des 20. Jahrhunderts, die sogenannten Energetiker, sind bei ihren Analysen von der Annahme ausgegangen, dass Musik eine „aus einer Kraftquelle fließende, gesetzlich geregelte Bewegung“ sei. Sie wollen laut dem Autor die musikalische Form nicht als ein abstraktes, aufgesetztes Schema, sondern als ein organisch-dynamisches Entwicklungsprinzip, als einen hörbaren, zielstrebigen Bewegungszusammenhang deuten.

Das Buch „Musik als Bewegung“ von Christian Salvesen wurde ursprünglich als Dissertation konzipiert. Darin wird der Begriff der Bewegung und der Energie in Bezug auf Musik und musikalische Form dargestellt und philosophisch hinterfragt. Es geht dabei um die Polyphonie von J. S. Bach, die Harmonik im „Tristan“ von R. Wagner und die Sinfonien von Anton Bruckner. Die Leser, die Musikwissenschaft und/oder Musikphilosophie studieren, aber auch alle, die ein allgemeines Interesse an diesem Thema haben, werden das Buch genießen und nach der Lektüre viele ihrer Fragen zufriedenstellend beantwortet haben.

„Musik als Bewegung“ von Christian Salvesen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13399-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.