Das neue Buch „Ist Frieden nicht möglich?“ von Martina Kleinlein betrachtet unter anderem die im Titel gestellte Frage aus wissenschaftlicher und religiöser Sicht.

Schon viele Denker der modernen sowie vergangener Zeiten haben sich wichtige philosophische Fragen gestellt. In ihrem neuen Buch widmet sich die Autorin einigen davon: Ist Frieden nicht möglich? Wie denken wir? Welche politischen Systeme beeinflussen unser Denken? Wie entsteht unser Denken? Ihre Ausführungen ergänzt Martina Kleinlein mit Zitaten von Kant, Schopenhauer, Marx und Nietzsche, um ein näheres Verständnis der Friedensbildung zu bekommen. Im Vergleich dazu zieht die Autorin das Christentum, den Buddhismus, den Islam sowie den Hinduismus heran. Abschließend untersucht sie Aussagen aus der Quantenphilosophie sowie aus alten indischen Schriften, um Antworten auf die eingangs gestellten Fragen zu erhalten.

Martina Kleinlein wurde 1960 in Berlin geboren und wuchs unter dem Konflikt zwischen Ost und West auf. Schon in ihrer Jugend beschäftigte sie sich mit Religion und Atheismus, so dass sie sich immer wieder Fragen zum Frieden und zur Wahrheit stellte. Später befasste sie sich intensiv mit alten indischen Schriften wie dem Srimad-Bhagavatam und der Bhagavad-Gita und den Lehren Buddhas. Später lernte sie auch den Islam näher kennen. Zu ihren weiteren Interessen zählen Astronomie, Philosophie, die Quantenphilosophie sowie die Psychologie. In dieser einzigartigen Kombination von Religion und Wissenschaft präsentiert sie nun das Ergebnis ihrer Suche in diesem Buch.

„Ist Frieden nicht möglich?“ von Martina Kleinlein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05448-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

