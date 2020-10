Peter Schöber stellt den Lesern in „ERKENNE DICH SELBST“ die Leitidee in Hegels Theorie der Persönlichkeit vor.

Die „Wissenschaft der Logik“ und die „Naturphilosophie“ werden in Hegels „Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften“ von der „Philosophie des Geistes“, der Theorie der Persönlichkeit, gefolgt, in der die Leitidee „ERKENNE DICH SELBST“ heißt. Der Autor dieser neuen Studie referiert im Einzelnen diesen Text und erläutert ihn dort, wo es ihm geboten erscheint, um den Lesern damit den Zugang zu Hegels Werk einfacher zu machen. Die Leser, die bereit sind, sich mit Hegels nicht immer einfachen Ideen auseinander zu setzen, werden sich durch das neue Wissen reich belohnt fühlen. Es bedarf laut Hegel viel, wenn man das Thema Persönlichkeit wirklich verstehen möchte – was genau, wird in diesem Buch verständlich beschrieben. So lernen die Leser u.a., was das „wahrhafte“ Erkennen der Persönlichkeit vermittelt, und was die Ideen der Freiheit und der Vernunft damit zu tun haben.

Das Buch „ERKENNE DICH SELBST“ von Peter Schöber erklärt, was als Kern einer normativen Theorie der Persönlichkeit zu erfassen ist. Wer sich in der Vergangenheit bereits mit Hegels Werk auseinander gesetzt hat, aber nicht alles wirklich verstanden hat, oder genervt aufgegeben hat, weil nichts Sinn macht, erhält hier die Chance, sich auf eine etwas einfachere Weise mit Hegel anzufreunden und Zugang zu seinen Ideen zu erhalten.

„ERKENNE DICH SELBST“ von Peter Schöber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03438-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

