„Ein Mensch – Eine Masse – Eine Marionette“ ist der Titel des neuen wissenschaftlichen Fachbuches des Autors Colin Masely. Der Verfasser untersucht die Kunst der Manipulation und der Beeinflussung.

Wenn man das Wort Propaganda hört, dann denkt man unweigerlich an das Nazi-Regime, welches sich gekonnt in Szene setzen konnte. Der Autor Colin Masely erklärt in seinem neuen Buch, welches er im Rahmen seiner Abschlussarbeit des Schweizer Maturitätsprogramms verfasst hat, dass Propaganda keineswegs ein Relikt der Vergangenheit ist. Denn das Phänomen ist nicht etwa mit Hitler oder Stalin untergegangen. Die Propaganda ist eher untergetaucht und versteckt sich im neuen Jahrtausend hinter neuen Namen wie Werbung, Politik-Kampagne oder Marketing. Und damit nicht genug, denn auch heute noch geht von Propaganda eine Gefahr aus. Damit der Mensch nicht zu einer willenlosen Marionette wird, gilt es, sich vor Manipulation zu schützen. Masely zeigt auf, wie wir hier aus der Vergangenheit lernen können und nimmt das Erfolgsrezept der Nationalsozialisten genau unter die Lupe. Zudem gibt er seinen Leserinnen und Lesern aktuelle Beispiele von Propaganda und ihrer Funktionsweise und untersucht die Psychologie der geistigen Versklavung ganzer Völker.

„Ein Mensch – Eine Masse – Eine Marionette“ von Colin Masely ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08672-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

