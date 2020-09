Basierend auf dem offenen Standard bietet Schneider Electric vielfältige Produkte für die Automatisierung von Wohn- und Zweckbauten an

Gemeinsam mit dem immer beliebter werdenden Trend des „Smart Home“ oder „Smart Building“ wächst auch die Relevanz des Feldbusses KNX. Bereits vor einigen Jahren hat sich das Bussystem im Bereich der Gebäudeautomation als internationaler, offener und zukunftsfähiger Standard etabliert. Überzeugen kann KNX dabei durch Komfort, Sicherheit, Energieeffizienz und Flexibilität. So ist es jederzeit möglich, die Installation durch das Hinzufügen von Komponenten auszubauen und damit an veränderte Bedingungen und gestiegene Anforderungen anzupassen.

Um die Vielfalt von KNX-Systemen stetig wachsen zu lassen, stehen außerdem Logikcontroller wie der Wiser for KNX oder spaceLYnk von Schneider Electric bereit. Dank einer großen Anzahl unterstützter Standards und Protokolle erlauben sie es, KNX-Installationen mit weiteren intelligenten Funktionen und Anwendungen zu verknüpfen. In Kombination mit beispielsweise SONOS und REVOX Sound-Anlagen, EOS-Sauna-Technologien, EEBUS-Applikationen oder mobilen Sprachassistenten entsteht so ein smartes Gesamtsystem.

Für höchste Datensicherheit und Privatsphäre sorgen KNX Secure Systemgeräte wie IP-Router, Koppler und IP- sowie USB-Schnittstellen der SpaceLogic KNX-Serie. Unter Verwendung höchster Verschlüsselungsstandards schützen sie die KNX-Installation zuverlässig vor externen Zugriffen und Manipulationsversuchen.

Mehr zur vielseitigen KNX-Welt finden Sie im Schneider Electric Blog of Things unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/

Über den Schneider Electric Blog of Things

Im Blog of Things finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric.

