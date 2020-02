In Betrieben ist Sicherheitstechnik ein wichtiger Faktor – und dabei geht es nicht nur um Computersicherheit. Die wichtigsten Fakts zum Thema, hier gesammelt.

Beim Thema Sicherheitstechnik denken viele Menschen nur noch an Computersicherheit. Wie kann man sich vor Hackern schützen, wie seinen Emailverkehr vor öffentlichen Zugriffen bewahren und wie verhindert man, dass sensible Daten gestohlen werden, das sind die wichtigen Themen unserer Zeit. Doch Sicherheitstechnik umfasst wesentlich mehr als nur das.

Haben Sie zum Beispiel schon einmal darüber nachgedacht, wie elektrische Tore in Industrie und Technik abgesichert sind? Was, wenn jemand noch rasch unter einem dieser großen Tore hindurchschlüpfen will? Auch dies ist ein Bereich der industriellen Sicherheitstechnik, weiß man bei CIV, dem Experten für Sicherheitstechnik und Kabeleinführungssysteme.

Sicherheitsschaltleisten oder Kontaktleisten benötigt man zum Beispiel im Maschinenbau und im Torbau, um Quetschstellen abzusichern. Bereits bei einem minimalen Widerstand kommt die Anlage zum Stehen und bietet so maximale Sicherheit für das System und dessen Anwender. Wie diese Schaltleisten aussehen können, kann man auf der Website von CIV unter www.civ.at einsehen. Hier bekommt man auch einen Einblick in weitere Bereiche der Sicherheitstechnik, wie Schlüsseltransfersysteme, Verriegelungsschalter oder Sicherheitsvorhänge.

All diese Produkte werden vom Experten individuell auf Kundenwunsch geplant und produziert, genauso wie Produkte zur Schlauchtechnik, Verschraubungstechnik und Kabelbearbeitungstechnik – eben alles, was man in Industrie und Technik braucht!

