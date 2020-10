Acti 9 – die cleveren Reiheneinbaugeräte

Hauptaufgabe einer Niederspannungsunterverteilung ist es, elektrische Energie zuverlässig und sicher für Mensch und Anlage von der Hauptverteilung zum Endabnehmer zu bringen. Darüber hinaus isolieren ihre Komponenten auftretende Fehler – wie beispielsweise Störlichtbögen – in der Art, dass im Ereignisfall nicht die ganze Versorgung versagt, sondern nur punktuelle Ausfälle entstehen. Mit Blick auf die DIN VDE 0100-801 wird jedoch deutlich, dass nicht mehr nur die sichere Verteilung im Fokus steht, sondern die Optimierung des Energieeinsatzes. Diese Optimierung führt über die Digitalisierung, denn zur Effizienzsteigerung sind intelligente Messsysteme als Teil eines Energiemanagements unerlässlich. Nur durch die Vernetzung von Gebäudetechnik und Maschinen im Zuge des IIoT kann Energie auf der Basis von erhobenen Daten und deren Auswertungen auf allen Ebenen der Gebäudeinfrastruktur kostensparend und ressourcenschonend eingesetzt werden.

So kombiniert beispielsweise die Reiheneinbaugeräte aus der Acti 9-Familie mit seinem Ethernet-Kommunikationssystem SmartLink Befehls- und Kontroll-, Mess- und Schutzfunktionen, die auf Energieeffizienz und Vermeidung von Stillstandszeiten ausgelegt sind. Die Messlösung lässt sich ganz einfach in ein beliebiges Gebäudemanagementsystem integrieren und verbindet Steuerungs-, Mess- und Schutzfunktionen für die Umsetzung energieeffizienter Lösungen für jede Art von Umgebung. Acti 9 Smartlink Ethernet von Schneider Electric bietet umfassende und präzise Daten für Gebäudesysteme, da es den Austausch von Schaltgerätedaten mit einem Überwachungssystem oder einer SPS in Echtzeit ermöglicht. Dabei signalisiert die Verbindungseinheit die Schaltposition und unterscheidet den Auslösestatus. Es lässt sich sofort erkennen, warum das Ereignis ausgelöst wurde. Die vorkonfektionierten Anschlüsse des Systems von Schneider Electric tragen einerseits zu einer Zeitersparnis bei der Installation bei und helfen andererseits dabei, Verkabelungsfehler zu vermeiden.

Ergänzend dazu können die Power Meter von Schneider Electric präzise Messdaten zum Energieverbrauch zur Verfügung stellen. Sie sind durch ihre RS485-Kommunikationsschnittstelle für die Integration in jede Art von Energiemanagement- und Leitsystemen geeignet. Messwerte sowie Minimal- und Maximalwerte können direkt vom Display oder extern über die Software abgelesen werden.

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On" gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



