Informationen ueber Schwebekoerper Durchflussmesser fuer Labore.

Funktionsweise von Schwebekörper Durchflussmesser und Durchflussmesser

Der Durchflussmesser mit Schwebekörper( Schwebekörper Durchflussmesser) ist ein äußerst präzises Werkzeug zum Messen von Volumenströmen bei flüssigen Medien (bzw. Luft, Gas oder Wasser). Das Messgerät wird Senkrecht in das Rohrleitungssystem eingebaut, so dass der Durchfluss des Mediums von unten nach oben erfolgt. Das Medium durchströmt den konischen Körper des Messgerätes, im inneren befindet sich ein Schwebekörper, welcher sich in der vertikalen Achse bewegen kann. Der Schwebekörper Durchflussmesser hat ein gewisses Eigengewicht, welches diesen Schwebekörperprinzipiell auf die Öffnung des Messgerätes sinken lässt. Wird nun das Medium im Rohrleitungssystem mit Druck beaufschlagt, fängt der Schwebekörper Durchflussmesser sobald das Eigengewicht (Gewichtskraft) erreicht ist, im Messkonus zu steigen an. Durch die konische Form des Messgerätes, was bedeutet, dass dieses nach oben hin breiter wird, kann je weiter der Schwebekörper nach oben gedrückt wird, gleichzeitig auch mehr des Fluides an dem Körper vorbeiströmen (Strömungswiderstand). Durch dieses Funktionsprinzip pendelt sich der Schwebekörper bei ausgeglichenen Kräften bei einem gewissen Messwert ein. Dieser Messwert ist die Strömungsgeschwindigkeit und kann an der Skalierung anhand der Oberkante des Schwebekörpers(Durchflussmesser)= in l/h abgelesen werden. Fällt der Volumenstrom anschließend wieder ab, sinkt der Körper wieder und der Messwert verändert sich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PKMSA Vertrieb

Herr Rene Nyffeler

Industriering 7

3250 Lyss

Schweiz

fon ..: +41 (0) 32 751 64 44

web ..: https://www.pkmsa.ch/index.php/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

PKMSA Vertrieb

Herr Rene Nyffeler

Industriering 7

3250 Lyss

fon ..: +41 (0) 32 751 64 44

web ..: https://www.pkmsa.ch/index.php/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.