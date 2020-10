Schilder und Leitsysteme werden immer wichtiger. Zum einen wollen Menschen weniger Zeit beim Suchen verlieren, zum anderen gilt es, barrierefrei zu gestalten.

Speziell die barrierefreie Gestaltung von Türschildern, Leitsystemen und Wegweisern darf gut geplant werden, um tatsächlich ideal ihren Zweck zu erfüllen. In öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden ist die Barrierefreiheit bereits länger Pflicht, sowohl in Österreich als auch Deutschland, seit 1. Jänner 2016 gilt das Gesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen für alle Unternehmen in ganz Österreich, Deutschland zog mit entsprechenden Verordnungen 2011 nach. Das bedeutet dass, mit einer Übergangsfrist, nicht nur Institutionen und Behörden der Barrierefreiheit entsprechen müssen, sondern auch der Handel und Dienstleistungsunternehmen.

Viele Menschen verstehen unter Barrierefreiheit das Anbringen von Rollstuhlrampen und rollstuhlnutzbaren Liften und vergessen dabei die Gruppe der sehbeeinträchtigten Menschen. Denn auch das ist eine Barriere: Wenn Kommunikation nicht oder nur eingeschränkt stattfinden kann. Zur Barrierefreiheit gehören also auch Türschilder, Leitsysteme und Wegweiser in und um Gebäude. Die Befürchtung, dass dieses Umrüsten kompliziert wird, ins nicht berechtigt: Mittlerweile haben sich Unternehmen auf taktile Leitsysteme und taktile Schilder spezialisiert und können in diesem Bereich besten Service anbieten.

Bei Schilder Systeme, dem Experten für Schilder und Leitsysteme, können verschiedenste Ausführungen von Türschildern und Leitsystemen angesehen und auch sofort der Rat des Experten eingeholt werden: www.schilder-systeme.com.

Damit unsere Welt eine wirklich barrierefreie Welt wird – für alle Menschen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHILDER Systeme GmbH

Herr Manfred Seeleitner

Salzburgerstraße 177

5110 Oberndorf

Österreich

fon ..: +43_6272_4240

fax ..: +43_6272_5071

web ..: http://www.schild-schilder.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SCHILDER Systeme GmbH ist Ihr Spezialist für Schilder aus Alu und Glas, für Büroschilder, Hotelschilder und Türschilder. In unserem Shop finden Sie sicher genau das Schild, das Sie suchen, vom Türschild bis zum Infoschild, vom Tischaufsteller bis zum Fluchtwegschild.

In unserem Schilder Shop finden Sie ein großes Angebot an Schildern zur Bandschutzkennzeichnung. Sämtliche Brandschutzschilder und Rettungshinweisschilder aus unserem Schilder Shop sind DIN EN ISO 7010-genormt!

Sie sind auf der Suche nach Schaukästen zur Präsentation Ihres Unternehmens und zur Information Ihrer Mitarbeiter? Wir sind Ihre Experten für Schaukästen – sowohl für den Innen- wie auch Außenbereich! In unserem Schildershop finden Sie Schaukästen zur Wandmontage oder zur freistehenden Verwendung – in verschiedenen Größen und Ausführungen!

