Testsieger! Nikwax TX.Direct wurde vom unabhängigen Testlabor „Intertek“ zum besten PFC-freien Imprägniermittel auf einer Bandbreite von gängigen Outdoor Funktionsmaterialien gekürt.

Die dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung (englisch: DWR – Durable Water Repellency) ist für die optimale Performance einer wasserdichten Jacke besonders wichtig. Von ihr hängt schlussendlich auch der Tragekomfort ab. Mit der Zeit nutzt sich jedoch diese DWR ab bzw. verliert aufgrund von Schmutz und Körperfetten ihre wasserabweisenden Eigenschaften. Wasser kann in das Obermaterial der Jacke eintreten, die dadurch schwer wird und ihre Atmungsaktivität verliert. Schweiß kann von innen nicht mehr entweichen und sammelt sich im Jackeninneren an. Die Jacke fühlt sich klamm und kalt an.

Mit 43 Jahren Erfahrung beweist Nikwax einmal mehr, dass die sichere Reinigung und Wiederherstellung der DWR-Imprägnierung zuhause in der Waschmaschine durchaus frei von Treibgasen, schädlichen Lösungsmitteln sowie gefährlichen PFC möglich ist. Nikwax TX.Direct® stellt die ursprüngliche wasserabweisende Funktion wieder her und frischt dabei die Atmungsaktivität auf. Und genau das ist so wichtig, um ein trockenes, warmes Tragegefühl garantieren zu können.

Nachweislich das beste Imprägniermittel

Das starke Duo Nikwax Tech Wash (Reinigung) und TX.Direct ® (Imprägnierung) kam im unabhängigen Labor „Intertek“ im direkten Vergleich mit sechs anderen führenden wasserbasierenden PFC-freien Imprägnierformeln zum Einsatz. Getestet wurde im simulierten Regenschauertest nach ISO 4920:2012 auf einer Vielzahl an gängigen Funktionsmaterialien getestet – jeweils in Kombination mit dem jeweils dazugehörigen Spezialwaschmittel. Auch die Langlebigkeit der Imprägnierung nach dem Waschen wurde im Regenschauertest betrachtet.

Das Ergebnis was mehr als eindeutig: Nikwax TX.Direct® wurde als beste Imprägnierung getestet, selbst nach wiederholtem Waschen mit Nikwax Tech Wash®. Dies bedeutet im Klartext: Mit Nikwax TX.Direct® imprägnierte Outdoorbekleidung kann öfter gewaschen werden und behält dabei ihre wasserabweisenden Eigenschaften weitaus länger als die anderen führenden sechs Imprägniermittel, bevor eine Nachimprägnierung nötig ist. So werden sowohl Zeit als auch Geld gespart.

Easier | Safer | Drier

Nikwax TX.Direct® lässt sich supereinfach zuhause in der Waschmaschine verwenden oder mittels Pumpspray aufsprühen. Anders als vergleichbare Produkte bedarf TX.Direct keine Aktivierung im Trockner. Die wasserabweisenden Eigenschaften werden auch an der frischen Luft vollends aktiviert.

PFC stellen ein hohes gesundheitliches Risiko für Mensch und Umwelt dar. Nikwax im Gegensatz ist für die Anwendung zuhause völlig sicher, denn die Formel von TX.Direct® ist wasserbasiert, nicht-entzündlich sowie frei von Treibgasen, PFC- und gefährlichen Lösungsmitteln.

Nikwax TX.Direct® hält mit diesem Test nachweislich trockener als andere führende Imprägniermittel.

Tim Pickering, Chefentwickler bei Nikwax, sagt: “ Wir sind besonders stolz darauf zeigen zu können, dass die Verwendung von Nikwax zur Wiederherstellung der wasserabweisenden Eigenschaften sinnvolle, messbare und nachweisbare Vorteile bringt. Seit jeher ist Nikwax ein Vorreiter für die Entwicklung von PFC-freien, umweltverträglichen Imprägniermitteln. Und wir werden nicht aufhören der Outdoorbranche zu zeigen, dass es durchaus möglich ist, leistungsstarke Pflegemittel herzustellen, die geringe Umweltauswirkungen mit sich bringen!“

Zusammenfassung

Nikwax Tech Wash® und TX.Direct® wurden als bestes funktionierendes Pflegemittelduo für wasserdichte Bekleidung gekürt. Nur das Beste für die tollsten Outdoorabenteuer!

Über Nikwax:

Nikwax® wurde im Jahre 1977 von Nick Brown gegründet, einem begeisterten und reisefreudigen Wanderer, der damals sein eigenes Produkt, ein Imprägnierwachs, herstellte, um seine Wanderstiefel aus Leder trocken zu halten. Seitdem entwickelte sich Nikwax zum weltweiten Marktführer von umweltsicheren Pflege- und Imprägniermitteln welche die Lebensdauer von hochfunktionellen Schuhen, Bekleidung sowie Ausrüstung verlängern und deren Leistungsstärke verbessern. Mittlerweile werden Nikwax® Pflegemittel in 52 Ländern vertrieben. Nikwax® ist der einzige große Pflegemittelhersteller, der seit jeher frei von Treibgase oder PFC produziert. Sämtliche Nikwax®-Produkte verwenden fortschrittliche Elastomertechnologie, wurden nicht an Tieren getestet und sind nicht umwelt-persistent.

Nikwax® ist Träger von zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem dem renommierten Britischen Queen’s Award (4x), den Sunday Times Best Green Award (3x), sowie den Green Apple Award (2x), und ist darüber hinaus ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Im Jahre 2014 wurde Nikwax mit dem Queen’s Award für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet – als erstes und bislang einziges Outdoorunternehmen.

www.nikwax.com

