Der schnelleStelle.de Firmenlauf in Braunschweig wird den ganzen September lang als SELBSTLÄUFER veranstaltet.

Firmenlauf einmal anders: Den gesamten September lang können Firmen, ihre Mitarbeiter*innen und Einzelunternehmer als SELBSTLÄUFER eine 5 Kilometer lange Strecke in Eigenregie absolvieren und die erreichte Laufzeit in das Ergebnis des schnelleStelle.de Firmenlaufes einbringen. „Dabei organisieren wir so viel Event wie möglich, ohne jedoch die geltenden Auflagen zu verletzten. Es werden echte Startunterlagen verschickt und am Ende verteilen wir die beliebten Firmenlauf-Tassen und kleine Finisher-Präsente. Die Sammlungen in den Braunschweiger Teeküchen müssen also nicht abreißen“, erklärt Michael Rieß (42) von der veranstaltenden Agentur Die Sportmacher.

„Den Firmenlauf haben wir uns zwar ursprünglich ganz anders vorgestellt. Die Vorfreude auf das neue Veranstaltungsgelände und damit auf mehr Platz und mehr Entertainment-Möglichkeiten war enorm, aber die aktuelle Situation lässt keine normale Großveranstaltung zu. Stattdessen war unsere ganze Kraft und Kreativität gefragt, eine für möglichst viele Unternehmen tragfähige Lösung zu schaffen und gleichzeitig den Fortbestand des Braunschweiger Firmenlaufes zu ermöglichen“, so Rieß weiter.

DIE RESONANZ MACHT UNS STOLZ

Beachtlich ist, dass zwischenzeitlich mehr als 100 Firmen, Vereine, Behörden und andere Institutionen ihre Teilnahme am schnelleStelle.de SELBSTLÄUFER Firmenlauf erklärt haben. „Das überwiegend positive Feedback lässt uns manchmal sogar die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir nach wie vor haben, vergessen“, ergänzt Conrad Kebelmann (Organisationsleiter).

„Dass Aushängeschilder der Wirtschaftsregion wie die Volkswagen AG, die Nordzucker AG, Kroschke sign-international GmbH oder die Perschmann Business Services GmbH in den Listen stehen macht uns auch stolz. Auch unsere Partner und Sponsoren gehen mit aktivem Beispiel voran. So werden zahlreiche Mitarbeiter*innen von ALDI, Radio21, Artiva-Sports und GOD Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH an den Start gehen, um zu zeigen, dass es in Braunschweig weiter läuft!“

DAS SIGNAL NACH AUßEN IST WICHTIG

Die Sportmacher haben sich vor allem Gedanken darum gemacht, wie man positive Signale aussenden kann. Während des gesamten Wertzungszeitraums vom 1. bis 30. September stehen die Kommunikationskanäle des Firmenlaufes für alle „laufenden Firmen“ offen.

„Wer über seine eigene Teilnahme zum Beispiel auf Facebook oder Instagram berichtet und dabei den Firmenlauf nennt, dessen Beitrag werden wir aufgreifen und teilen, bzw. reposten. So erzielen wir Reichweite für die Unternehmen, die sich dem SELBSTLÄUFER stellen und erzeugen insgesamt ein Bild, welches aussagt, in Braunschweig läuft es trotz Corona weiter!“, beschreibt Kebelmann (41) die Kommunikations-Strategie und ergänzt: „Hinzu kommen unsere wöchentlichen Zwischenstände, welche wir als kurze, knackige Videos veröffentlichen. Und auch für die besonders Laufverrückten bieten wir eine neue Plattform. Eigens dazu haben wir einen Club im Sport-Netzwerk Strava eingerichtet und rufen zur Kilometer-Challenge im September auf. Wer die meisten Kilometer sammelt gewinnt den Pokal.“

ANMELDUNG BIS IN DEN SEPTEMBER HINEIN MÖGLICH

Offizieller Meldeschluss ist zwar der 17. August, jedoch kann man bis zum 24. September noch nachmelden. Durch manuelles Handling der Startunterlagen ist die Nachmeldung jedoch 2 Euro teurer als die fristgemäße Anmeldung.

FITNESS-CHALLENGE + BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Wer noch Gründe sucht, am SELBSTLÄUFER Firmenlauf teilzunehmen, der findet diese auf der offiziellen Website: www.firmenlauf-braunschweig.de Dort beschrieben ist die Fitness-Challenge, bei der mittels Selbsttest und anschließendem Training die körperliche Verfassung nachhaltig verbessert werden kann. Krönender Höhepunkt ist der 5-Kilometerlauf, der in die Wertungslisten eingehen soll. Auf der Firmenlauf-Seite finden sich auch allerhand Streckenvorschläge für Lauf-Neulinge sowie die „Firmenlauf-Power“-Playlist für maximale Motivation vor, während oder nach der sportlichen Betätigung.

Anmeldung unter: https://www.firmenlauf-braunschweig.de

Über Die Sportmacher GmbH, Veranstalter des schnelleStelle.de Firmenlaufs Braunschweig und des SELBSTLÄUFER Braunschweig

Die Sportmacher GmbH veranstaltet deutschlandweit Firmenläufe als Netzwerkpartys. Gegründet im Jahr 2006 in Chemnitz sind die Sportmacher für die Durchführung von vier erfolgreichen Firmenläufen (Chemnitz, Leipzig, Potsdam und Braunschweig) verantwortlich.

Im Jahr 2019 bewegten Die Sportmacher mehr als 40.000 Menschen. Rund 2.500 Firmen konnten zum Laufen gebracht werden. 2020 soll die Marke von 45.000 Läufern überschritten werden, die an einem der vier Firmenläufe sowie dem TrailRunBerlin teilnehmen.

Weitere Infos zum Team der Sportmacher unter: www.firmenlauf-braunschweig.de/team

