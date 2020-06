Jan H. Witte beleuchtet in „Die Soldaten des Kreises Hoya im Ersten Weltkrieg“ die Einsätze des Infanterie-Regiment Nr. 74.

Der Erste Weltkrieg gilt allgemein als wenig ereignisreicher Konflikt, in dem die Fronten im Stellungskrieg erstarrt waren. Aus Sicht der beteiligten Soldaten des damaligen Kreises Hoya verlief der Krieg dagegen in Wahrheit aber als laufender Wechsel zwischen verschiedenen Einsätzen. So zog das – mit vielen Männern aus den Samtgemeinden Bruchhausen-Vilsen und Grafschaft Hoya besetzte – Infanterie-Regiment Nr. 74 allein im ersten Kriegsjahr über Belgien nach Frankreich, wechselte von dort an die österreichisch-russische Front und verlegte dann erneut in den Westen. Soldaten aus dem Kreis Hoya waren in den Alpen, Rumänien, Mazedonien und Syrien im Einsatz.

Die Leser lernen in „Die Soldaten des Kreises Hoya im Ersten Weltkrieg“ von Jan H. Witte über deren Einsätze bei der Infanterie, als Jagdflieger und U-Bootbesatzungen. Sie starben auf der Col di Lana, in den Vogesen, vor Verdun und in Übersee. Die Geschichte ihrer Einsätze ist nach Ablauf eines ganzen Jahrhunderts weitgehend dem Vergessen anheim gefallen und soll – soweit das anhand der verbliebenen Quellen noch möglich ist – als Teil der Heimatgeschichte nun zumindest ansatzweise näher beleuchtet werden.

„Die Soldaten des Kreises Hoya im Ersten Weltkrieg“ von Jan H. Witte ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-8151-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

