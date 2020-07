Neuer Webauftritt! – pregondo.de zeigt neue Möglichkeiten zeitgemäßer Werbung

Linsengericht, 30.06.2020

Die digitalen Medien werden immer wichtiger. Gerade in Zeiten, in denen Abstandhalten geboten ist, aber auch Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Umwelt im Vordergrund stehen, kann digitale Werbung viel bewirken. So hat auch pregondo, die Gelnhäuser Spezialagentur für Videoproduktion und Videomarketing ihr Portfolio erweitert und präsentiert dies jetzt auf der neu gestalteten Website www.pregondo.de. Neben professionellen Image- und Produktvideos, Erklärfilme und vielem mehr aus dem Bereich bewegter Bilder bietet pregondo nun auch Social-Media-Marketing, Web-, aber auch Printdesign. Der Vorteil für den Kunden: Er bekommt alle wichtigen Werbedienstleistungen aus einer Hand – und profitiert zusätzlich vom Spezial-Know-how der Videoexperten.

„Als Agentur für Videoproduktion wurden wir immer häufiger von unseren Kunden gefragt, ob wir auch Webdesign anbieten oder Broschüren gestalten können. Viele wünschten sich zudem Beratung und Unterstützung im Bereich Social Media“, sagt Birgit Früchtl, Geschäftsführerin von pregondo. „Als wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen über diesen Trend diskutierten, fiel uns auf, dass die meisten der nachgefragten Kompetenzen ohnehin von unserem Team abgedeckt werden können. Warum also nicht das Portfolio erweitern und alle Ressourcen nutzen?“

Die Zeiten haben sich geändert – und damit auch die Anforderungen an Werbung

Gerade in der Corona-Zeit spürt die Agentur, wie sehr Kunden nach verlässlicher, ganzheitlicher Unterstützung ihres Marketings suchen und sich Impulse für ihren gesamten Werbeauftritt wünschen. Besonders nachgefragt ist Hilfe im Bereich der digitalen Werbung mit Filmen, Social-Media-Marketing, Websites und Shops. Also alles was eine Alternative zu realen Treffen, dem Einkauf vor Ort, Events etc. bietet. Darüber hinaus gewinnt die Werbung mit gedruckten Medien wie Prospekten, Flyern, Zeitungsbeilegern etc. wieder mehr an Bedeutung. Sie ist oft der emotionale Einstieg und Wegbereiter für den digitalen Einkauf. „Die unterschiedlichen, jeweils relevanten Kanäle zu einem individuellen, übergreifenden Marketingkonzept zusammenzuführen, ist einer der Mehrwerte, die wir unseren Kunden ab sofort bieten“, erklärt Birgit Früchtl. „Mit Webdesign und Printdesign decken wir alle Anforderungen an eine moderne Medienagentur ab.“

Vom professionellen Video zum ganzheitlichen Werbeauftritt

„Man könnte auch sagen: Die Begeisterung für bewegte Bilder, für mitreißende Unternehmensfilme, originelle Erklärvideos, Eventvideos oder auch Produktpräsentationen bis hin zu Luftaufnahmen und regionaler Videowerbung www.clipflyer.de übertragen wir jetzt auch auf andere Medien“, ergänzt Geschäftsführer Ralf Früchtl. „So können wir künftig nicht nur werbewirksame Filme produzieren, sondern auch gleich eine emotionale Website dafür erstellen. Oder den Social-Media- oder Youtube-Kanal, https://pregondo.de/social-media-workshop dem der Kunden seinen Film präsentiert. Oder den gedruckten Flyer, der per QR-Code auf den Web-Shop führt. Denn immer mehr Kunden erkennen, dass es heute erfolgsentscheidend ist, medienübergreifend und in Marketingkonzepten zu denken. Und sie möchten flexibel auf Anforderungen wie z. B. die Kontakteinschränkungen durch Corona reagieren können. Hier sind wir der Partner, der bei allen Fragen zur Verfügung steht und als Medienagentur jetzt auch übergreifende Werbekonzepte anbieten kann.“

Für Pressezwecke Abdruck honorarfrei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

pregondo GmbH

Frau Birgit Früchtl

Lagerhausstr. 7-9

63589 Linsengericht

Deutschland

fon ..: 060519670122

web ..: http://www.pregondo.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Medienproduktion und Videowerbung auf Hessisch!

pregondo ist Ihr Full-Service-Ansprechpartner für alle Medien mit Kernkompetenz Videoproduktion und regionaler Video-Werbung in der Nähe von Fulda, Frankfurt, Offenbach und Hanau in Hessen.

Unsere Kunden loben unsere „Leidenschaft von der Idee bis zur Umsetzung“, unsere „lockere Art“ und sind „begeistert vom Ergebnis“. Wir bringen Ihre Story ins Rampenlicht, vom Mittelstandsunternehmen bis zur öffentlichen Einrichtung. Über 10 Jahre Film- und Videoagentur-Erfahrung und mehr als 20 Jahre Internet- & Onlinemarketing-Erfahrung zeichnen uns aus. Mit unserer Hilfe begeistern und engagieren Sie Ihre Kunden, schaffen Vertrauen und zeigen sich so, wie Sie sind: Authentisch, echt, leidenschaftlich, traditionell oder mit Startup-Mindset.

