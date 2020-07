In seiner autobiografischen Erzählung „Zwischen Start und Ziel“ berichtet der Autor Ralf Weidner über seine prägenden Jahre, die ihn zu dem Menschen machten, der er heute ist.

Ralf Weidner hält nach fast fünf Lebensjahrzehnten inne. Seine Erinnerungen zwischen Start und Ziel hat er aufgeschrieben und veröffentlicht sie in seinem neuen, gleichnamigen Buch. Auf eine sehr humorvolle Weise erzählt er darin seinen Lesern von Fahrten im LKW seines Vaters und von seiner wilden Jugend in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Seine beruflichen Wege könnten auf den ersten Blick verworren erscheinen, sind für den Autor aber ein logisches Ganzes. Heute ist Ralf Weidner Theologe und arbeitet hauptberuflich als Pastor sowie als Referent für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik bei der Evangelischen Kirche. In seinem Buch erzählt er voller Tiefgang aus seinem Leben, dabei gibt er auch den schweren Momenten seines Lebens Raum. Doch trotz aller Widrigkeiten ließ er sich niemals die Freude am Abenteuer Leben nehmen. Mit seinem Buch möchte er einen Wiedererkennungswert für seine Generation schaffen und seine ganz persönliche Botschaft vermitteln: Es macht Spaß, seinen eigenen Weg zu gehen.

Der Autor wurde 1967 in Frankfurt am Main geboren. Vor seiner Tätigkeit in der Evangelischen Kirche arbeitete er rund 20 Jahre in der Immobilienbranche. Zu seinen Leidenschaften zählen sein Reiseblog sowie die Fotografie.

„Zwischen Start und Ziel“ von Ralf Weidner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08414-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.