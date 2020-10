Berth Mann schreibt in „Zweieinhalb“ über die Zeit, die der Protagonist nach seiner Ausreise aus der DDR in der neuen Welt verbringt.

Robert überwand im ersten Teil der Trilogie „Zweieinhalb“ alle Hürden, um am Ende die Mauer hinter sich zu lassen. Er lernte jedoch schnell, dass er dadurch nur der Mauer aus Steinen und Beton entkommen ist, denn die Mauer in den Köpfen der Menschen war noch lange nicht verschwunden. Im zweiten Teil der Trilogie geht die Geschichte Roberts weiter. Nach seiner Ausreise aus der DDR geht es in die „neue Welt“. Doch auch hier wird das Leben nicht viel einfacher. Die Leser begeben sich zusammen mit Robert auf eine Achterbahnfahrt voller Höhen und Tiefen, die das Leben bieten kann.

Robert erlebt im Verlauf des Romans „Zweieinhalb“ von Berth Mann vieles Schöne, aber muss auch die schwarzen Stunden auf dieser Lebensreise überstehen. Die Lektüre des ersten Teils der Trilogie wird den Lesern wärmstens ans Herz gelegt, denn die Reise Roberts ist dann am besten verständlich, wenn man sie sich in der korrekten Reihenfolge zu Gemüte führt.

„Zweieinhalb“ von Berth Mann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12358-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

