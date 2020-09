In ihrem ersten Roman „WOHL und ÜBEL“ widmet sich die Autorin Jutta Kindler einem hoch brisanten Thema. Neben der Verarbeitung von Kindesmissbrauch hat das Buch aber auch Elemente eines Krimis.

Julia wächst im Berlin der Nachkriegszeit als ungeliebtes Kind einer Arbeiterfamilie auf. Als das Mädchen fünf Jahre alt ist, beginnt der Untermieter der Familie, sie zu missbrauchen. Auch in ihrer Jugend gerät Julia immer wieder an Männer mit einer fragwürdigen Begierde, so dass sich diese Erlebnisse tief in ihre Seele eingraben. Als junge Frau gelingt es ihr dann aufgrund ihrer unbändigen Kraft und ihres klaren Verstandes, sich von dem im Laufe ihrer Kindheit und Jugend aufgebauten Leid zu lösen. Zudem wird ihr klar, dass ihr Schicksal kein Einzelfall ist und Missbrauch und Belästigung allgegenwärtig sind.

Die Autorin hat einen äußerst feinfühligen Roman geschrieben, der auch kriminalistische Elemente enthält. Denn ein Teil des Buches rankt sich um einen getöteten Kinderschänder und die Aufklärung des Falls.

Die Autorin Jutta Kindler wurde 1952 in Berlin geboren und lebt seit 1990 wieder in der Hauptstadt. Die Diplom Ingenieurin und Architektin erzählt Geschichten über das Leben, das immer alles für und gegen jeden bereithält. Nach zwei Erzählungen veröffentlicht sie nun ihren ersten Roman.

„WOHL und ÜBEL" von Jutta Kindler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11471-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

