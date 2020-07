Petra Pansch gibt den Lesern in „War das ein Leben“ einen Einblick in Pommern zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Es beginnt alles in Pommern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Familie Pautz im Jahr 1912 durch Tochter Frida ergänzt wird. Frida steht im Mittelpunkt dieses Buches und die Leser erfahren anhand ihrer Geschichte, wie sich das beschauliche Leben in Pommern nach und nach verändert. Die damaligen Lebensumstände und die Familientraditionen vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte werden in diesem biografischen Roman auf ansprechende und der Geschichte getreuen Weise beschrieben. Die Leser folgen Frida und leiden mit ihr, als sie ihren Traum, als Modistin ausgebildet zu werden, nicht verwirklichen kann. Sie heiratet im Alter von nur 18 Jahren einen Kaufmannssohn aus Hohen Schönau. 1935 kommt Sohn Horst zur Welt. Kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges verlässt ihr Ehemann sang- und klanglos die kleine Familie und sie ist auf sich allein gestellt. Im Jahr 1945 wird sie dazu auch noch aus ihrer geliebten Heimat vertrieben – wird sie am Ende trotzdem noch ein glückliches Leben führen können?

Die biografische Geschichte aus ihrem familiären Umfeld „War das ein Leben“ von Petra Pansch wird Fans der Bücher „Vom Ossi zum Wessi“ (Teil 1 und Teil 2) begeistern, aber auch neue Leser ansprechen. Die bewegende Lebensgeschichte einer starken Frau erlaubt den Lesern einen persönlichen Einblick in verschiedene Teile der deutschen Geschichte und wie diese ein normales Leben beeinflussten.

„War das ein Leben“ von Petra Pansch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04587-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

