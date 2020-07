Ulrich Kübler zeigt in „Viren schreiben Geschichte“ nicht nur die negative und tödliche Seite der Viren und Bakterien.

Das Interesse der Menschen an Viren ist momentan dank COVID19 besonders hoch. In der Geschichte wird meist nur die die negative, tödliche Seite der Viren und Bakterien beschrieben. Es wird viel über Pocken, Pest und Ebola berichtet. Viren sind sozusagen die biologischen Reiter der Apokalypse. Sie bedrohen seit dem Mittelalter die Menschen und vergrößern laut dem Autor die Macht der Obrigkeit. Ulrich Kübler erklärt in seinem neusten Buch, dass dabei oft vergessen und übersehen wird, dass die Viren auch eine am Leben teilhabende, das Leben fördernde und seine Entwicklung beschleunigende Seite haben. Um dies zu erkennen, bedarf es laut ihm einer Revolutionierung des menschlichen Denkens. Dies würde auch einen entspannteren Umgang mit tatsächlichen oder behaupteten Pandemien ermöglichen.

Die Leser erhalten in dem Buch „Viren schreiben Geschichte“ von Ulrich Kübler einen Einblick in die Welt der Viren und wie Viren eigentlich funktionieren und in Zellen eindringen. Zudem gibt das Buch Informationen über die wahre Natur der Tumorviren und was Zoonosen eigentlich sind. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit Themen wie der Tätigkeit des RKI, dem West-Nil-Virus, Viren als Heilmittel und viel mehr.

„Viren schreiben Geschichte“ von Ulrich Kübler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08481-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

