Der Zweibrücker Bildjournalist Jo Steinmetz gibt den Lesern in „Verheiratet mit der Zeitung“ einen Einblick in seinen abwechslungsreichen Berufsalltag.

Jo Steinmetz war über drei Jahrzehnte als Bildjournalist für lokale Anzeigenblätter und zuletzt hauptberuflich als Fotograf u.a. für die RHEINPFALZ tätig. Für viele Zweibrücker ist und war Steinmetz schlicht die RHEINPFALZ, denn kein Gesicht kennen die Leute besser als das des Fotografen, der bei jeder Gelegenheit vor Ort ist. Er erlebte in seinem Alltag oftmals witzige und unterhaltsame Episoden. Da geht es mal um einen Opa im Kleiderschrank, mal um Oben-ohne Handballerinnen in der Sporthalle, einen chauffierenden Innenminister und Redner mit Sprechdurchfall. Sein Buch beschreibt viele der lustigsten und interessantesten Situationen seines Lebens und enthält jede Menge coole Sprüche und Kuriositäten. Auch so manches Fettnäpfchen hat der Autor im Laufe seiner Zeit nicht ausgelassen und hält diese zur Unterhaltung der Leser hier nun auch literarisch fest.

Die Leser erhalten in „Verheiratet mit der Zeitung“ von Jo Steinmetz nicht nur einen Einblick in seinen Berufsalltag, sondern auch Einblicke in Prunk-Paläste und Bruchbuden. Durch sein aufgeschlossenes und kontaktfreudiges Auftreten war der Autor Ansprechpartner für alle Gesellschaftsschichten – vom Akademiker bis zum Bierdosenhelden. Wer die Arbeit des Autoren bereits in der RHEINPFALZ liebte, der wird auch dieses Buch sehr genießen.

„Verheiratet mit der Zeitung“ von Jo Steinmetz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7121-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

