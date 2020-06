„Vanessa – Erfülltes Leben“ ist der Debütroman des Schweizer Autors Daniel Rittiner. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es im Buch um Liebe und Romantik sowie um Leidenschaft und Tragik.

Oliver wird als Kind von seinem Vater in ein Internat abgeschoben. Hier erlebt er eine unglückliche Zeit, die sein Leben prägen wird. Nach seiner tragischen Kindheit und Jugend stellt sich für Oliver jedoch ein spannendes und erlebnisreiches Leben ein. Er verliebt sich in Vanessa und eine ungewöhnliche und kaum zu glaubende Entwicklung seiner Lebenserwartungen tritt ein. Wie im Leben üblich wechseln sich in der Folgezeit totale Erfüllung und dramatisches Schicksal ab.

Mit seinem ersten Buch hat der Autor eine tragische und romantische Geschichte über die Liebe geschrieben. Die Erzählung spielt nicht nur in seinem Heimatland, der Schweiz, sondern auch an den schönsten Schauplätzen in Europa. Rittiner gelingt es in seinem Buch, eine Geschichte voller Action und Spannung zu skizzieren.

Der Autor Daniel Raymond Rittiner wurde im Oktober 1944 in der Schweiz geboren. Neben dem Schreiben gehört das Reisen zu den Leidenschaften des Hobbyautors. Er bezeichnet sich selbst als Lebenskünstler, Romantiker und Gentleman alter Schule, der die schönsten Gegenden Europas kennt.

„Vanessa – Erfülltes Leben“ von Daniel Raymond Rittiner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06013-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

