In seinem neuen Kinderbuch „Unser neuer Dalmatiner“ erzählt der Autor Jo Ziegler die Abenteuer von Leo, einem Dalmatiner, der den Alltag seiner neuen Familie ganz schön durcheinanderbringt.

Viele Familien kennen das Phänomen. Mit einem neuen Hund ändert sich alles. Dies muss auch die neue Familie des Dalmatiners Leo erfahren, denn dieser übernimmt direkt nach seiner Ankunft das Kommando. Neben der Frage warum Dalmatiner schwarze Punkte haben, kommen weitere Herausforderungen auf die Familie zu. Wer passt zum Beispiel in den Ferien auf den Hund auf? Ganz klar, Leo kommt mit. Aber damit sind natürlich weitere Probleme vorprogrammiert. Doch Mama Angelina behält den Überblick und ihre Nerven. Trotzdem kommt ihr in heiklen Momenten ein „Leo … non di nuevo“ – nicht schon wieder Leo – über die Lippen.

Mit dieser Erzählung veröffentlicht der Autor ein schönes Buch für die ganze Familie. Jo Ziegler wurde 1949 im Ruhrgebiet geboren, wo er auch heute noch lebt. Beruflich war er lange Zeit als bildender Künstler und Autor unterwegs. Er hat bereits eine Ruhr-Trilogie veröffentlicht, in der er die Liebe zu seiner Heimat zum Ausdruck bringt. Seit 2010 ist Ziegler Redaktionsmitglied bei www.kulturprogramm.de. Zudem hat er bereits zahlreiche Erzählungen in diversen Verlagen veröffentlicht.

„UNSER NEUER DALMATINER“ von Jo Ziegler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01050-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

