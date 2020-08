Erinnerungen und Gegenwart verbinden sich in Michael Dignals „Unglück und Gewinn“ zu einem spannenden und überraschenden Gefüge.

Die Frau des Ich-Erzählers ist vor einem Jahr an Krebs gestorben. Der Sprachforscher hat seitdem näheren menschlichen Kontakten einen Riegel vorgeschoben und stürzte sich mit Eifer in seine Arbeit. Das Wochenende fängt dieses Mal auch so an wie immer: mit Arbeit. Der Erzähler will einen Aufsatz schreiben, doch dann erhält der (geplanten, aber von ihm fast vergessenen) Besuch seines 13 Jahre jüngeren Bruders und seiner Freundin Susanne. Es sollte nur ein kurzer Besuch werden, da das Paar unterwegs von Bonn nach Venedig war und bei dem Erzähler in München einen Zwischenstopp einlegen wollte. Es kam jedoch alles anders als geplant, denn der jüngere Bruder erhielt eine Lebensmittelvergiftung. Während der Erzähler und die Freundin des Bruders auf dessen Genesung warten, berichtet der Sprachwissenschaftler von der Zeit mit seiner verstorbenen Frau.

Erinnerungen und Gegenwart verbinden sich in dem Roman „Unglück und Gewinn“ von Michael Dignal zu einem spannenden und überraschenden Gefüge. Der Erzähler und Susanne lernen sich besser kennen – und es kommt, was kommen muss, vor allem, da die 29-jährige Susanne der verstorbenen Frau so ähnlich sieht. Doch auf welche Weise wird sich dies auf das Leben aller Beteiligten auswirken?

„Unglück und Gewinn“ von Michael Dignal ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08606-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

