Am Freitag 26. 06. 20 versteigert das Online Auktionshaus Ebay, in der Kategorie Skulpturen bzw. Memorabilia einen Totenkopf von Michael Jackson. Die Statue stammt vom Künstler PINVENTOR.

Der täuschend echte und lebensgroße Schädel mit originaler Ray Ban Sonnenbrille, gelockter Perücke und Originalhut steht auf einem Lederschuh des amerikanischen Nobelherstellers Florsheim. Verbunden sind beide mit einem Hosenbein und markanten Glitzersocken, allesamt exakt wie Michael Jackson sie unter anderem in seinem Song Billie Jean trug – und damit moonwalkte. [https://www.ebay.com/itm/383592635895]

Der Michael Jackson Schädel ist bereits der zweite Schädel eines verstorbenen Prominenten des Künstlers PINVENTOR. Im Jänner dieses Jahres wurde „Karl“ (Lagerfeld) für 2,500 Euro von einem italienischen Kunstsammler ersteigert. [Details im Anhang].

Auch dieser war bis ins letzte Detail mit originalen Teilen wie Stehkragen, Brille und Pferdeschwanz versehen.

Über den Künstler:

Der Österreich-Französischen Künstler und Designer Philippe Haebig, studierte in seiner Heimatstadt Linz, Industriedesign, Wirtschaftswissenschaften und Mechatronik. Seit seinem Studium arbeitet er im Automobildesign. Nach mehreren Jahren im In und Ausland verschlug es ihn 2012 nach München. Dort war er bei namhafter Auto-Herstellern und Zulieferern in den Bereichen Design, Grafik, Farben/Material, Technikkonvergenz und Projektleitung angestellt und nebenbei immer wieder als selbstständiger Künstler tätig. Seit seiner Kindheit ist er auch ein passionierter Erfinder und Tüftler. Sein Künstlername PINVENTOR leitet sich aus den englischen Wörtern „Pin“ und „Inventor“ ab. Der Grund ist eine selbst entwickelte Methode um Kunst fälschungssicher zu machen. Dabei schützen ein Hologramm mit händisch eingestanzter Werknummer, Makrofotos und ein einzigartiger Pincode das Kunstwerk vor Kopien.

VIDEO: https://vimeo.com/430623920

