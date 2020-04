Mit „Späte Erlösung“ hat der Autor Hugo Stamm einen Aufklärungsroman geschrieben, der seinen Lesern einen Überblick über esoterische Phänomene gibt. Aber auch das Thema Liebe kommt nicht zu kurz.

Melanie und Marc verlieben sich auf einer griechischen Insel, nachdem beide in einen Unfall verwickelt waren, der Marc ins Krankenhaus führte. Melanie taucht mehr und mehr in die Esoterik-Szene ein, was die Beziehung stark belastet, so dass es sogar zur Trennung kommt. Doch Marc möchte Melanie besser verstehen und besucht Seminare, Ashrams und Gurus. Schließlich ist auch sein Interesse am Buddhismus geweckt. Marc schreibt ein eigenes Buch und eröffnet sogar ein Meditationszentrum. Trotzdem kann er Melanie nicht zurückgewinnen, woraufhin er ein riskantes spirituelles Experiment startet, das ihn in den Abgrund führt.

Zwar sind die Handlung und die Protagonisten des Romans „Späte Erlösung“ frei erfunden, jedoch möchte der Autor Hugo Stamm seine Leser über Esoterik aufklären. So erfährt der Leser, wo Verführung und Indoktrination lauern und die Gefahr des Abrutschens in eine geistige Parallelwelt besteht. Das Buch beschreibt auch die Faszination, die von esoterischen Disziplinen ausgeht.

Der Autor Hugo Stamm wurde 1949 in Schaffhausen in der Schweiz geboren. Nach seinem Studium der Philosophie absolvierte er ein Redaktionsvolontariat bei einer Züricher Zeitung. Während seiner journalistischen Laufbahn spezialisierte er sich auf die Themen Sekten, Religion sowie Spiritualität. Zudem beriet er Angehörige von Sektenmitgliedern sowie Aussteiger. Sein Engagement brachte Stamm den Preis für Zivilcourage ein.

„Späte Erlösung“ von Hugo Stamm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03047-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

