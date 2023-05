Ronny Berg trifft mit seinem neuen Titel mitten ins Herz.

„Wie zauberhaft sie lacht – in dieser Sternen klaren Nacht“, schwärmt Ronny Berg in seinem neuen Song, in dem sich alles um die Eine dreht: „Die Frau, die ich liebe.“ Der Sänger aus Oberschwaben, der mit jedem neuen Titel immer höher die Erfolgsleiter nach oben steigt, präsentiert diesmal eine musikalische Liebeserklärung, die sofort ins Ohr und erst recht mitten ins Herz geht. In seinem neuen Werk „Die Frau die ich liebe“ drehe sich alles um die eine Frau, die das Leben eines Mannes auf einen Schlag komplett verändern und ihn bis heute fesseln könne, betont der Schlagerstar und fügt an:

„Jeder von uns kennt bestimmt das Gefühl des spontanen sich Verliebens, das nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern ein Feuer, das vielleicht sogar ein Leben lang lodert. Aus dem anfänglichen Gefühl des Verliebt seins ist vielleicht tiefere Liebe geworden. Schön, wenn man sich dann immer noch erinnert an die Anfangszeit, als man die Schmetterlinge im Bauch fühlte.“

Ronny Berg präsentiert den Discofox-Schlager ebenso gekonnt wie den Swing in seinen verschiedenen Live-Programmen. Doch wenn er seine Liebeslieder vorträgt, gehen die Feuerzeuge an, und alle geraten ins Träumen. Die großen Emotionen hat er auch in Liedern wie „Bist du auch einsam heute Nacht“ oder „Für jetzt und für immer – glaub mir!“ vermittelt. Seine gefühlvollen Schlager entstehen in enger Zusammenarbeit mit Hannes Marold. Und natürlich hat er auch „Die Frau, die ich liebe“ zusammen mit dem bekannten Grazer Produzenten und Erfolgskomponisten kreiert. Während er den Text „Für jetzt und für immer – glaub mir!“ noch selbst geschrieben hat, vertraut er diesmal auf die einfühlsamen Worte von Textdichter Ludwig Rauscher. „Beide haben meine Gedanken und Gefühle perfekt umgesetzt“, freut sich Ronny Berg, der mit seiner markanten Stimme dieses emotionale Zusammenspiel krönt..

„Ich möchte möglichst viele Menschen mit meiner Stimme und Musik erreichen und ihnen mehr Lebensfreude schenken“, lautet seit jeher das Credo von Ronny Berg, der in Ravensburg zuhause ist und neben der Musik als Business- und LifeCoach tätig ist.

„Bei mir geht es in allen Bereichen darum, die Menschen zu motivieren und ihnen eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln“, betont er und verbreitet auch in den Social Media-Kanälen Optimismus und eine positive Energie. Keine Frage: Seine Fans werden sich in seinen neuen Titel „Die Frau, die ich liebe“ sofort verlieben.

Ronny Berg – Die Frau, die ich liebe 3:16 Minuten

Musik Hannes Marold

Text Ludwig Rauscher

Verlag Copyright Control

Label Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming Hannes Marold

Chor Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren Bernd Kofler

Mix & Master Roland Krainz

Coverfoto Foto-Reder, Ravensburg

Covergestaltung Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC ATKC82300005

EAN 4067248457153

VÖ 19.5.2023

Mehr Infos zum Sänger gibt es unter www.ronnyberg.eu

Quelle: Büro Ronny Berg

