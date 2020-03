Aries setzt ihre kreative Reihe rund um eine neue Harmonielehre mit „QuaRtensprung in die Musik“ fort.

Im ersten und zweiten Band lernten die Leser die wichtigen Grundlagen der neuen Harmonielehre von Aries kennen. Wer Band 3 verstehen möchte, sollte unbedingt die Vorgänger lesen, vor allem Band 1, in dem die Familie, auf welcher die Farben, die verwendet werden, basieren, vorgestellt wird. Die Autorin baut im dritten Band auf das bisher angeeignete Wissen auf und inspiriert musikalisch interessierte Leser erneut zum eigenen Komponieren, Improvisieren und Analysieren. In Band 3 geht es dieses Mal rund um Rollenspiele im Drei/Vier-Klang mit Parallelen, authentischen Schluss, JazzKadenza, II – V – I – Verbindung, TonKette, Slaschs und die Vernetzung klein/großer Achtabahnen. Die kreative Verwendung von neuen Begriffen und das Verbinden einer Familiengeschichte mit den Tonleitern sorgt für eine frische Art des Lernens, in der es keinen Raum für anstrengendes Büffeln gibt.

Die Leser finden in Band 3 der Reihe „QuaRtensprung in die Musik“ von Aries keine Unlust fördernden Fachinformationen, die einen den Spaß auf Musik verderben. In den weiteren Bänden der Reihe (alle via tredition erhältlich), können die Leser mehr über komplexe Themen wie verwandte Dur/Moll-Stufen-Intervalle, Symbolschrift, Dur/Moll-Pentatonik (Blues-Skala), (alterierte) Zwischen/Doppel/Sub-Dominanten und mehr lernen.

„QuaRtensprung in die Musik“ von Aries ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01967-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

