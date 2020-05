HerzKarussell, das sind die Liedermacherin / Singer-Songwriterin Sylvia Frey, sowie der Songwriter und Musikproduzent Fritz Rach.

Sylvia Frey, ist mit Leib und Seele Künstlerin. Bevor sie zum Mikrofon und zur Gitarre griff, übte sie sich schon viele Jahre lang am Pinsel beim Malen von Bildern. Ihre Songs kommen direkt aus ihrem Herzen und ihrer Seele. „Manchmal muss man sich seelisch nackt machen!“, sagt die Künstlerin, „denn nur wer authentisch ist, wird verstanden und kommt ehrlich rüber“. Sie lässt sich in kein Schema zwängen. Sie schreibt, was sie fühlt und denkt. Genau das drückt sich auch in ihrer Art zu singen aus.

Fritz ist seit über 40 Jahren Musiker und seit über einer Dekade im Musikgeschäft als Produzent und Komponist tätig. Er konnte in dieser Zeit bereits beachtliche musikalische Erfolge verbuchen und seine betreuten Künstler sowohl in Funk als auch TV platzieren. Mit dem Projekt „HerzKarussell“ erfüllt er sich einen langgehegten Wunsch, eigene Songs zu veröffentlichen. Er ist die Triebfeder der Arrangements und der Studio-Arbeit der HerzKarussell-Songs und zeichnet sich für deren Sound verantwortlich.

Jeder der beiden Künstler hatte für sich eine klare Vision, wie sie ihre musikalischen Gedanken einem breiteren Publikum vorstellen könnten. Doch wie das Leben so spielt, braucht es dafür oft einen Anstoß, um so ein Projekt zu starten und umzusetzen. Und es war so, dass sich hier zwei Gleichgesinnte gesucht und gefunden haben. Ihre künstlerische Vielseitigkeit ist ihre Stärke, ihre Gedanken als Liedtext sowohl in Englisch, Hochdeutsch und ihrer Muttersprache Bayrisch zu verfassen. Beide haben die gleiche, oder annähernd gleiche Vorstellung, wie ihre Musik dann klingen soll.

Gemeinsam verpacken Sylvia und Fritz ihre Songideen in gewaltige Klangwolken, die immer wieder für Gänsehaut-Feeling sorgen. Es ist der unverwechselbare Sound, die einzigartige kräftige Stimme von Sylvia, die aussagekräftigen Texte und ganz viel Gefühl und Leidenschaft.

Nach ihrer Debüt-Maxi „Herzblut – eiskalt serviert“ entstand nun das Studio-Album „Rock My Heart“ mit 15 Titeln und dem Bonus-Track „Rock My Heart“, der aber nur auf der CD zu finden ist. Über 60 Minuten Musik, die mit ganz viel Herzblut getextet, komponiert und produziert wurde.

Die LP „Rock My Heart“ wurde bei OIS-Records produziert, ist ab 19.06.2020 im Handel und auch bei allen gängigen Download- und Streaming-Portalen wie Amazon, iTunes, Spotify etc. erhältlich.

Weitere Informationen unter:

www.herzkarussell.com

www.facebook.com/HerzKarussell

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OIS-RECORDS

Herr Fritz Rach

Buchenstraße 11

94342 Straßkirchen

Deutschland

fon ..: +49 9424 / 94990-0

fax ..: +49 9424 / 94990-30

web ..: http://www.ois-records.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

