Der Wiesbadener Singer-Songwriter Nick Lexington veröffentlicht am 14.8.2020 eine melodische und gleichzeitig druckvolle Rockballade mit progressiven Rhythmuswechseln.

Nick Lexington aus Wiesbaden veröffentlicht am 14. August 2020 seine neue Single „Sad Beautiful Girl“ mit Musikvideo.

Es handelt sich um eine Rockballade mit melodischer Melodie, die im Gedächtnis nachklingt. Dies wird durch Nicks charismatische Stimme, druckvolle Drums und virtuoser Elektrogitarre abgerundet. Das Stück überrascht durch beschwingende Rhythmuswechsel in Verbindung mit bluesigem Einfluss. Ein mitreißendes Finale entsteht durch den dynamischen und lang auslaufenden Schlussteil mit Gitarrensolo und atmosphärischen Vocals.

Die Sehnsucht nach Entkommen aus dem Alltag wird im Songtext durch das rettende Angebot der Schlüsselfigur verwirklicht. Der Hörer wird durch „Sad Beautiful Girl“ eingeladen, für eine kurze Zeit träumerisch zu entfliehen und sich in eine andere Welt energiegeladen einzuschwingen.

Produziert wurde die Single von Chris Kling in seiner Darmstädter Klangkantine. Das Musikvideo zu „Sad Beautiful Girl“ wurde von Filmer Sebastian Spohr während der Gesangsaufnahmen gedreht, Schnitt erfolgte durch Matthias Kulozig.

Der Musikstil von Singer-Songwriter Nick Lexington variiert zwischen Rock, Folk und Indie-Pop. Nach seiner Debut EP „Wellbeing“ im Jahre 2017 ist „Sad Beautiful Girl“ nun nach den Singles „Give Me A Kiss“ und „In The Flow“ das vierte Release. Nick Lexington arbeitet mit Musikern und Produzenten in den USA und Deutschland zusammen. Veröffentlicht wird die Single über das Record Label fox ahead.

fox ahead ist ein deutsches Record Label mit ausgewählten Künstlern und englischsprachigen Songs.

