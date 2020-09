Ein Todesfall auf offener Bühne! Als Augenzeugin ist Gretje Bloms Spürsinn geweckt: Wer hat den Sänger Jojo Longrock ermordet? An möglichen Verdächtigen herrscht jedenfalls kein Mangel!

Mit „Inselwelle“ erscheint jetzt der sechste Band der beliebten Ostfrieslandkrimi Reihe von Rita Roth. Dieses Mal ereignet sich das Verbrechen direkt vor den Augen von Gretje Blom. Das kann sie natürlich nicht einfach hinnehmen, sondern beginnt sofort zu ermitteln – und die taffe Pensionärin sollte niemand unterschätzen!

Zum Inhalt von „Inselwelle“:

Jojo Longrock, der Star des Norderneyer Musikfestivals »Inselwelle«, bricht auf der Bühne leblos zusammen. Es ist sein letzter Auftritt, der Sänger überlebt den erlittenen Stromschlag nicht. Gretje Blom, die das Drama live in der ersten Reihe mitangesehen hat, nimmt sofort die Ermittlungen auf. Während des Konzerts hatte Jojo seiner Freundin Mia spektakulär den Laufpass gegeben. Wusste Mia schon vorher von der geplanten öffentlichen Demütigung und hat das Equipment manipuliert? Oder steckt der gefeuerte Bandkollege hinter der Tat, der Jojo beschuldigte, seine Songs geklaut zu haben? Doch auch der zwielichtige Manager des Opfers gerät unter Verdacht, denn eine unfassbare Klausel in dem Vertrag mit dem Musiker lässt aufhorchen …

„Inselwelle" (ISBN 9783965862371) kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden. Der Ostfrieslandkrimi ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Inselwelle“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/Inselwelle-Ostfrieslandkrimi-Fall-Gretje-Blom-ebook/dp/B08HL6HTJB sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/ein-fall-fuer-gretje-blom-6-inselwelle-ostfrieslandkrimi_29228032-1.

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe „Ein Fall für Gretje Blom“ sind bisher erschienen:

1. Inselsünde

2. Inselzorn

3. Inselrache

4. Inselgroll

5. Inseldrama

6. NEU: Inselwelle

Alle Ostfrieslandkrimis von Rita Roth können unabhängig voneinander gelesen werden.

Die Autorin:

Rita Roth liebt Ostfriesland und besonders die Insel Norderney, die sie immer wieder zum Schauplatz ihrer Romane und Krimis macht. Als bekennende Muschelsammlerin kann die Autorin stundenlang am Nordseestrand entlanglaufen – bei einer steifen Brise allerdings sitzt sie lieber in einem Café und schreibt, anstatt sich ordentlich durchpusten zu lassen. Und so entstehen ihre spannenden Geschichten, inspiriert vom stürmischen Rauschen der See und von den Menschen, denen Rita Roth begegnet.

