„Dünenjagd“: Im zweiten Ostfrieslandkrimi der Grafensand-Trilogie von Dörte Jensen verfolgt eine Auftragsmörderin die Bankerbin Frauke Grafen!

Spannend, rasant und hochdramatisch versteht es die Autorin Dörte Jensen, den Leser bis zur letzten Seite von „Dünenjagd“ zu fesseln! Ein spektakuläres Szenario setzt sie thematisch fort, in das auch ein ganz neuer Akteur neben der Protagonistin Frauke Grafen agiert. Viel Action und ostfriesisches Lokalkolorit sind die reizvolle Zugabe dieser lesenswerten Neuerscheinung.

Zum Inhalt von „Dünenjagd“:

Die Ruhe auf dem ostfriesischen Anwesen Grafensand ist trügerisch. Nach den tragischen Ereignissen rund um den Tod ihres Vaters scheint Frauke Grafen in eine hoffnungsvolle Zukunft zu blicken, denn gemeinsam mit ihren engsten Freunden und Vertrauten hat sie die Führung der Grafen Bank übernommen. Doch alles ändert sich, als die Auftragsmörderin Nicole Stadler, die es auf die Bankerbin abgesehen hat, spektakulär aus dem Gefängnis flieht. Stadler macht sich sofort auf den Weg nach Grafensand. Was sie nicht ahnt: Der ostfriesische Kommissar Gunnar Hendriks, wegen seiner eigenwilligen Art auch Gnadderkopp genannt, ist versessen darauf, endlich den Tod seines Freundes Renke Grafen aufzuklären. Gnadderkopp heftet sich an die Fersen der Auftragsmörderin. Aber gelingt es ihm, rechtzeitig einzugreifen? Die Jagd beginnt …

„Dünenjagd“ (ISBN 9783965862661), Band 2 der neuen ostfriesischen Grafensand-Trilogie, ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B08LHGXP17 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/duenenjagd-ostfrieslandkrimi_33423364-1.

Die Autorin: Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Geschichten möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.

