Eine Beerdigung, ein Schuss und eine zweite Leiche fällt ins noch offene Grab! Unter den Augen von Kommissar Steen wird Tim Saathoff ermordet – sofort macht Steen sich auf die Suche nach dem Täter!

Der neue Ostfrieslandkrimi von Alfred Bekker führt seinen Ermittler nach Twixlum – dort wird er Augenzeuge eines ebenso brutalen wie makabren Mordes. Doch so etwas macht man nicht, wenn Kommissar Steen anwesend ist! Zusammen mit seinem Team beginnt er nachzuforschen, welches Motiv für den Mord vorliegt!

Zum Inhalt von „Der Tote von Twixlum“:

Mörderische Beerdigung. Kommissar Steen ermittelt in seiner alten Heimat. Ein tödlicher Schuss aus dem Hinterhalt überschattet die Beerdigung des Mannes, den im ostfriesischen Twixlum alle nur den »Kapitän« nannten. Ausgerechnet sein Großneffe und einziger Erbe Tim Saathoff fällt tot in das Grab. Kommissar Steen, der den Kapitän seit seiner Kindheit kannte und bei der Beisetzung anwesend ist, nimmt sofort die Ermittlungen auf. Steen und sein Team von der Kripo Emden müssen in diesem Fall tief in der Vergangenheit graben. Wie gelangte der Kapitän, der auf allen sieben Weltmeeren unterwegs war, zu seinem enormen Reichtum? Ging es bei dem Mord an Tim Saathoff um das Erbe oder um brisante Informationen? Direkt nach der Beisetzung hatte er vor, sich mit einem Privatermittler zu treffen. Offensichtlich wollte jemand dieses Treffen mit aller Macht verhindern …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Die Tote im Tief“, „Der Tote am Delft“, „Der Tote von der Knock“, „Die Tote am Borkumkai“ und „Der Tote vom Großen Meer“ ist jetzt mit „Der Tote von Twixlum“ der sechste Band aus der Reihe „Kommissar Steen ermittelt“ erschienen. Alle Ostfriesenkrimis von Alfred Bekker sind abgeschlossene Geschichten und können auch unabhängig voneinander gelesen werden.

„Der Tote von Twixlum“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 11,99 Euro.

Mehr Informationen zu „Der Tote von Twixlum“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/gp/product/B089WKZF38 sowie eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/kommissar-steen-ermittelt-6-der-tote-von-twixlum_27877255-1.

