Auf Juist wird der Gastronom Thomas Rosner erstochen aufgefunden! Hat die Tat der geheimnisvolle Störtebeker begangen, der sich für faire Arbeitsbedingungen auf den Inseln einsetzt?!

Ein schwieriger Fall erwartet Kommissar Joost Kramer in dem neuen Ostfrieslandkrimi von Dörte Jensen. Steckt die Organisation „Friesenrecht“ hinter dem brutalen Mord an einem Unternehmer oder ist das Motiv für die Tat doch im privaten Umfeld des Opfers zu suchen? Auch die Freundin des Kommissars Joost Kramer, die Fotografin Ricarda, ist an dem Fall interessiert und gerät plötzlich in Gefahr!

Zum Inhalt von „Blutige Falle“:

Ein Juister Unternehmer liegt erstochen in seinem Büro, das Messer in der Brust, der geöffnete Mund mit Geldscheinen vollgestopft. Die Hinweise deuten auf die Protest-Bewegung „Friesenrecht“, deren anonymer Anführer sich auch gleich zu dem Mord bekennt.

Die Bewegung, die sich für faire Arbeitsbedingungen auf den Ostfriesischen Inseln einsetzt, ist für ihre radikalen Methoden bekannt, aber geht sie wirklich über Leichen? Oder steckt ein Trittbrettfahrer hinter der Tat, der ganz andere Zwecke verfolgt?

Kommissar Joost Kramer ermittelt in alle Richtungen und nimmt auch die Ehefrau des Opfers ins Visier, die von einer millionenschweren Lebensversicherung profitiert. Doch gerade als der Ermittler glaubt, der Lösung ganz nah zu sein, schnappt die Falle des Täters erneut zu …

Nach „Blutiger Wahn“, „Blutige Affäre“, „Blutiger Verrat“, „Blutiger Pfad“, „Blutige Küste“, „Blutige Insel“ und „Blutiges Töwerland“ ist nun mit „Blutige Falle“ (ISBN 9783965861695) der achte Ostfrieslandlandkrimi von Dörte Jensen im Klarant Verlag erschienen. Der Roman ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.

„Blutige Falle“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 11,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B087C31327 sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/ein-fall-fuer-joost-kramer-8-blutige-falle-ostfrieslandkrimi_27507491-1.

Die Autorin: Dörte Jensen ist an der Küste aufgewachsen und liebt die unendliche Weite Ostfrieslands. Der raue Charme der Landschaft, die Sprache und die direkte Art der Norddeutschen haben es ihr angetan. Viele ihrer Ideen kommen der Autorin durch die Begegnungen mit den Menschen an der Küste. In ihrem Haus hinterm Deich findet Dörte Jensen die Ruhe und Inspiration, um ihre spannenden Romane und Krimis entstehen zu lassen. Mit ihren Geschichten möchte die Schriftstellerin ihre Leser mitreißen und zugleich immer auch einladen zu einem literarischen Besuch Ostfrieslands und der ostfriesischen Inseln.



