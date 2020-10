Volker von Schintling-Horny erklärt in „Neue Schule und ER“, warum die Bildung vollkommen umgekrempelt werden sollte.

Seit der Gründung des Jesuiten Ordens im Jahr 1535 ist die Welt in den Augen des Autors fest in den Händen der Kirche – die dadurch immer reicher wurde. Dieses Buch zeigt auf, wie die menschliche Geschichte seit vielen tausend Jahren von dieser kleinen, kirchlichen Oberschicht gesteuert wird. Die Menschheit ist laut dem Autor zu willigen, dummen, hörigen, unfreien Sklaven abgesunken, ohne dies gemerkt zu haben. Volker von Schintling-Horny meint, dass die Zukunft traurig aussehen wird, wenn die Kinder mit den gleichen Erziehern auch in der Zukunft nicht anders gebildet wird. Es wird sich an der Art und Weise der Menschheit auf diese Weise nichts ändern.

Laut „Neue Schule und ER“ von Volker von Schintling-Horny werden Menschen weiterhin ein unfreies, ungöttliches Leben mit Mord und Totschlag führen, wenn keine neue Schule mit einem Schwerpunkt auf den männlichen Gott erschaffen wird, denn nur, wer an Gott glaubt und nach seinen Regeln lebt, der kann wirklich frei sein. Dieses Buch eignet sich vor allem für christliche Leser, die auch auf eine christliche Umerziehung hoffen und sich mehr Gottesbewusstsein für alle Menschen wünschen.

„Neue Schule und ER“ von Volker von Schintling-Horny ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14258-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

