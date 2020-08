Gabi Rüther erzählt in „Magische Gezeiten – Der Verrat“ eine fesselnde Geschichte über Deutschland nach der magischen Flut.

Packende und humorvolle Fantasy Romance mit Handlungsorten in Deutschland sind in diesem Genre selten. Bei Gabi Rüther werden NRW, Münster und ihre Heimatstadt Sendenhorst zu Schauplätzen ihrer zeitgenössischen Fantasy über starke Frauen, magische Wesen und unwiderstehliche Helden. Münster als

Stadtfestung nach der magischen Flut, Drachenaufzucht in der Bauernschaft oder Elfen, die Verräter ihres Volkes quer durch die Innenstädt unserer Metropolen jagen – Gabi Rüthers Fantasie kennt keine Grenzen.

In ihrem 10. Roman entführt Gabi Rüther den Leser in eine dystopische Welt nach einer magischen Katastrophe. Die Menschen flüchten in die großen Städte und schützen sich mit

hohen Mauern vor Hexen, Magiern und den mächtigen Thuadaree, die das Land beherrschen.

In diesem Szenario flieht eine junge Frau, deren Gabe es ist, Tiere zu verstehen und ihnen zu helfen, vor ihrer Vergangenheit. Jemand will ihren Tod, doch ein Thuadaree wird ihr Verbündeter. Mit seiner Hilfe könnte sie von der Gejagten zur Jägerin werden.

Gabi Rüthers lebendiger und bildhafter Schreibstil lässt den Leser schnell in die Geschichte eintauchen. Spannung, Humor und eine Priese Romantik garantieren ein kurzweiliges und unterhaltsames Lesevergnügen. Der Roman eignet sich vor allem für Leser, die Fantasy mit starken Frauen lieben.

„Magische Gezeiten – Der Verrat" von Gabi Rüther ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09225-9 zu bestellen.

