Riccardo Rilli reist mit den Lesern in „Lucky Greek“ in die Zeit der Jahrhundertwende zurück und stellt ihnen interessante Charaktere vor.

Lucky Greek – der glückliche Grieche – heißt die von Efstathios Stona gegründete Stadt im amerikanischen Westen des Jahres 1877. Butch Anderson findet bei Farmpächtern Arbeit, die ihm das Weiterreisen in den Westen finanzieren soll. Aber es gibt nichts zu verdienen, da die Farmer von Stona betrogen und unterdrückt werden. Butch bleibt trotzdem – nicht zuletzt wegen Geraldine, der Frau des Farmers. Vor den Toren der Stadt wartet die Eisenbahngesellschaft, die Grund und Boden von Stona benötigt, um weiter bauen zu können. Ein Mitarbeiter der Bahngesellschaft taucht in der Stadt auf und bietet den Farmern Hilfe gegen Stona an, um sich deren Unterstützung beim Bodenerwerb zu sichern.

Butch will den Pächtern zur Seite stehen.

Ohne es zu ahnen, befindet er sich im Verlauf der Handlung des kurzweiligen Romans „Lucky Greek“ von Riccardo Rilli bald inmitten eines Spiels aus Täuschung und Verrat. Die Leser folgen den Abenteuern der Protagonisten mit Spannung und fühlen sich durch den Roman an klassische Western erinnert. Der Autor erweckt mit diesem Buch ein geliebtes Genres zu frischem Leben und wird dadurch viele neue Fans finden können.

„Lucky Greek" von Riccardo Rilli ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17124-4 zu bestellen.

