In ihrem neuen Roman „Lilys Engelskostüm hat kaputte Flügel“ erzählt die Autorin Hanna-Linn Hava die ungewöhnliche Geschichte des nicht ganz normalen Mädchens Lily.

Die 16-jährige Lily möchte nur eins, nämlich wie ein ganz normales Mädchen aufwachsen. Doch Lily hat das Asperger Syndrom und so sind ihre Geschichte und ihre Jugend alles andere als gewöhnlich. Eindringlich lässt die Autorin das Mädchen, das noch nichts von seiner Krankheit weiß, zu Wort kommen. Auf diese Weise eröffnet sich ein faszinierender Blick in eine andersartige Seele. Zudem hält Hanna-Linn Hava der Gesellschaft mit ihrem Buch erfrischend unmoralisch einen gnadenlosen Spiegel vor.

Die Autorin wurde 1978 geboren und bereits mit dem Würth-Literaturpreis ausgezeichnet. Ihr Debütroman trug den Titel „Schneewittchens Geister“. Nach diesem Fantasy Thriller taucht sie mit der Geschichte um ein Mädchen mit Asperger Syndrom in ein vollkommen anderes Genre ein. Hanna-Linn Hava wurde durch ihren Sohn zu der Erzählung angeregt, denn 2014 wurde bei ihm das Asperger Syndrom diagnostiziert. Auch bei der Autorin selbst wurde ein Verdacht geäußert, so dass sie sich seitdem intensiv mit dem Thema Autismus auseinandersetzt.

Neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin veröffentlicht Hava auf Instagram poetische Werke, die bereits im Lyrikband „Trotzigschön – Poesie aus Anderswann“ herausgebracht wurden. In ihren Werken verbindet die Autorin dunkle Romantik mit kompromissloser Prosa.

„Lilys Engelskostüm hat kaputte Flügel" von Hanna-Linn Hava ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08143-7 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

