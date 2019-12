Kunst-Konsum heilt Seelenschmerz und befreit

Die Reihe „An Artwork A Day Keeps The Heartache Away“ der Hamburger Künstlerin Bianka Schüssler setzt auf die emotionale Kraft von Kunstwerken.

Kunst hat die Fähigkeit, tief verwurzelte Geschichten in einem Menschen wachzurütteln, die im Unterbewusstsein wie verschlossene Bücher liegen. Sie warten auf diesen einen bestimmten Auslöser, um geöffnet und gelesen zur werden. An die Oberfläche transportiert, zeigen sie sich in den Gesichtern der Menschen und deren Emotionen.

Menschen weinen beim Anblick eines Bildes, sie zittern, sie frieren, sie erstarren, sie staunen, sie brechen vor Traurigkeit zusammen. Ein Werk erreicht ihre Seele und sie können nichts dagegen tun. Sie werden wütend und schimpfen über die Egozentrik eines Künstlers, der meint, dies sei Kunst? Dann horchen Sie ins sich hinein – unter der Wut liegt ihre Traurigkeit.

Diese ausgelösten Emotionen reinigen ihre Seele. Lassen Sie es zu und fühlen Sie die Erleichterung, die sich anschließend einstellt. Kunst wühlt auf, um zu befreien, sie öffnet Menschen die Augen, sie lässt sie zu sich zurückfinden. All das vermag die Kunst, wenn der Rezipient sich öffnet.

Bereits 2016 veröffentlichte die Künstlerin jeden Tag des Jahres ein Werk auf ihrer Fanpage auf Facebook und wiederholte es mit einem Teil dieser Werke über ihren Instagram Account.

Die besten Werke aus diesem Zyklus werden nun in einem Buch erscheinen. Das Buch wird angelehnt an den Bestseller „Der Weg des Künstlers“ und Freiräume lassen, auf denen der Besitzer inspiriert durch das jeweilige Bild, seine Gefühle, seine Wünsche, Hoffnungen oder Erwartungen niederschreiben kann.

Vielleicht nimmt er sich sein Buch später erneut zur Hand und liest nach, was dieses Bild in ihm hervorbrachte und erinnert sich, vergleicht seine Emotionen früher vs. heute und erlebt damit ein stückweit seine Entwicklung.

Das Buch wird kein Tagebuch sein. Es wird vielmehr den Nutzer an seine guten und schlechten Zeiten erinnern, die Teil des Menschen sind, der er früher war und heute ist.

Das Buch wird in einer gebundenen Version erscheinen.

