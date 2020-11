Crux liefert den Lesern mit „KREUZWEISE Band 10“ stundenlangen Grübelspaß.

Was ist der optimalste Ahabescheid für Wonurfrager? Wer ist der Landsmann, der verantwortlich für die insulare Emilisierung vom Malzbrannt ist? Was ist augenfällig das Weißeste beim Anblick

der Feinde der Rothäute? Diese und andere Fragen müssen beantwortet werden, wenn man die kryptischen Crosswords in dieser neuen Sammlung lösen möchte. Wer sich auf dieses Buch einlassen will, der braucht einen Bleistift und Radiergummi – nur Optimisten und Routiniers gehen laut dem Herausgeber mit Kuli oder Tinte ans Werk. Vor allem brauchen die Rätsel-Liebhaber jedoch angemessen viel Zeit, denn einfach sind die Crosswords in dieser Sammlung nicht!

Die Sammlung „KREUZWEISE Band 10“ von Crux beinhaltet 100 Nachdrucke und 10 nagelneue KREUZWEISE, kryptische Crosswords der wöchentlichen Kolumne im „stern“ (samt 110 Auflösungen), damit nunmehr der 10. Band in der Reihe der Reprints – für Fans, Kopfzerbrecher und Sprachwitzwoller. Die Auflösungen zu den Rätseln gibt es natürlich auch im Anhang. Das Buch ist ein tolles Geschenk für Liebhaber solcher Rätsel und auch ideal für Menschen, die unter Langeweile leiden und ihr Gehirn auf Trab halten möchten.

„KREUZWEISE Band 10“ von Crux ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13221-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.