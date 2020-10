„Kick-Off in Dein Wahres Leben“ ist der prägnante Titel des neuen Buches von Kristian Ignatov. Der Autor und Coach zeigt seinen Lesern, wie sie ihren Alltag nachhaltig verändern können.

Die meisten Menschen spüren, dass ihr Leben weitaus mehr zu bieten hat, als im vertrauten Elend zu überleben und in konditionierten Fesseln gefangen zu sein. Kristian Ignatov liefert in seinem neuen Buch die Antwort auf die Frage, wie man es schafft, seinen Alltag zu verändern. Hilfestellung leistet bei diesem Prozess das sogenannte „magische Dreieck“. Hier gilt es, Ängste und Selbstzweifel zu überwinden und in ein felsenfestes Selbstvertrauen zu verwandeln. Auf diesem Weg werden gleichzeitig negative Glaubenssätze und andere Umstände, die den Menschen klein halten, beseitigt.

Neben seiner Tätigkeit als Autor arbeitet Kristian Ignatov als gefragter internationaler Redner, Coach und Trainer. Durch seine jahrelange Erfahrung hat er eine eigene, tausendfach erprobte und effektive Formel entwickelt. Seine Intention ist es, Menschen in ihre wahre Kraft und Größe, in ein freies und erfülltes Leben zu transformieren. Diesen Prozess musste Ignatov selbst erleben, denn als Kind flüchtete er aus dem kommunistischen Bulgarien. Es folgte eine lange und durch Minen und Grenzkontrollen auch lebensgefährliche Flucht. Nach dem frühen Tod seines Vaters kontrollierten Angst, Zweifel, Minderwert und Depression sein junges Leben. Nun möchte er als ganzheitlicher Life-Coach anderen Menschen mit seinen Reden, Büchern und Seminaren einen funktionalen Weg aus dem Opferbewusstsein zeigen.

„Kick-Off in Dein Wahres Leben“ von Kristian Ignatov ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09465-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

