Jill Grey setzt in „Keine Lust zum Sterben – Band 2“ ihre Reise durch ihre Drogenzeit fort.

Jill Grey wurde am 5. November 1966 in Kleinbasel geboren. Bereits im Alter von nur 14 Jahren stieg sie in die Welt der legalen Drogen ein (Alkohol und Medikamente). Zwei Jahre später hing sie an der Nadel und wurde zu einer Drogensüchtigen. Im zweiten Teil ihrer Autobiografie beleuchtet sie erneut weitere düstere Erlebnisse, die sie jahrelang in der hintersten Ecke ihres Bewusstseins versteckt hat. Neben der Wut und Trauer, dann und wann auch Fassungslosigkeit, erfasste die Autorin so manches Mal die nackte Scham über ihr Handeln in dieser Zeit. Dieser zweite Teil der Reise führt Grey durch ihre Drogenzeit in Basel, über zwei Aufenthalte in der psychiatrischen Klinik Hard, bis zum Eintritt in die Therapeutische Gemeinschaft Neuthal.

Parallel dazu berichtet die Jill Grey in „Keine Lust zum Sterben – Band 2“ über ihr Leben an der ligurischen Küste Italiens, wo sie wiederholt aus allen Wolken fiel, weil ihre Vorstellungen der Realität, die sie dort erwartete, einmal mehr kaum gerecht wurden. Auch in diesen Band fließen Dialoge mit Gott ein, so wie Gedichte, Bilder und Skulpturen der Autorin. Der erste Band wurde auch im tredition Verlag veröffentlicht (ISBN 978-3-347-04164-6). Es ist empfehlenswert die Bände aus dieser Reihe in der korrekten Reihenfolge zu lesen.

„Keine Lust zum Sterben – Band 2“ von Jill Grey ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07217-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

