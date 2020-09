„Johanna und das Traumfängerchen“ ist der Titel des liebevoll erzählten und bunt illutstrierten Kinderbuchs von Bettina Koch. Die Autorin lässt ihre kleine Heldin in die Welt der Träume eintauchen.

Auf einer idyllischen Wiese trifft die kleine und verträumte Johanna zwischen farbenfrohen Schmetterlingen und Libellen auf ein kleines Männlein. Johnny ist ein Traumfängerchen und bringt Johanna noch tiefer in die fantastische Welt der Träume. Das Mädchen lernt durch seine Hilfe, dass sie Meisterin ihrer Träume sein kann. So kann sie im Traum fliegen und spürt auf ihrer Reise zum Regenbogen Leichtigkeit, Stärke und Schönheit. Diese Schätze nimmt Johanna schließlich mit in ihre Welt.

Die Autorin hat mit ihrem ersten Buch eine traumhafte Geschichte zum Träumen für Kinder ab 6 Jahren geschrieben. Die Erzählung eignet sich sowohl zum Vorlesen als auch für erste eigene Leseversuche von Kindern.

Im Hauptberuf ist Bettina Koch freie Journalistin und zudem als Heilpraktikerin für Psychotherapie tätig. Für diese Arbeit nutzt sie vorwiegend die Klangschalentherapie. Sie verfasst die Texte für ihre Klangreisen selbst und diese Ausflüge in die Fantasie haben sie zu ihrem ersten Kinderbuch inspiriert.

„Johanna und das Traumfängerchen“ von Bettina Koch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11996-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.