„Jan T.“ ist ein autobiografischer Roman von Krisz Hardy über einen Jugendlichen aus der DDR, der sich nach dem Fall der Mauer im neuen, großen Deutschland zurechtfinden muss.

Jan ist 18, als Deutschland wiedervereinigt wird. Im ersten Moment ist dieses Ereignis der Weltgeschichte auch für ihn ein Grund zum Jubeln. Doch dann fällt Jan aus seinem geordneten Leben der Schule und Familie, rein in den Grundwehrdienst der Bundeswehr. Für ihn ist dies das Ende der Welt, denn er hat keinen Plan B und es gibt auch keinen Weg mehr zurück. Krisz Hardy hat mit seinem neuen Roman eine Geschichte vor Smartphones und Internet, jedoch nach Kaltem Krieg und Mauerfall für diejenigen geschrieben, die zum Lesen die passenden Musik brauchen und für alle, die beim Lesen kein Blatt vor den Mund nehmen.

Der Autor Krisz Hardy wuchs im letzten Jahrzehnt der ehemaligen DDR auf und erlebte als Jugendlicher den Fall der Mauer. Nach der Wende verfiel er, wie viele Gleichaltrige auch, in eine Art Katerstimmung. So verließ er häufig für einige Wochen seine Heimat ohne bestimmtes Ziel. Auf diesen Fahrten entstanden Ideen für viele Bücher. Es sind Geschichten über Lebenswege, die bis gestern noch in die gleiche Richtung verliefen, sich im Heute dann trennen und schon morgen nicht mehr erkennbar sind. Die literarischen Vorbilder des Autors sind Irvine Welsh, Sven Regner und Oliver Uschmann. Dabei wollte Hardy nie im eigentlichen Sinne Autor werden, sondern seine Geschichten für sich selbst aufbewahren.

„Jan T.“ von Krisz Hardy ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08125-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

