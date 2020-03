Der Autor Tobias Schmitt veröffentlicht mit „Herz aus Holz“ eine Sammlung seiner Gedichte. Dabei geht es nicht nur um das Thema Natur, sondern auch die Bestimmung von uns Menschen auf dieser Erde.

In den letzten Jahren ist das Wort Heimat zu einem zentralen Begriff in der Gesellschaft geworden. Doch was ist Heimat? Der Autor Tobias Schmitt findet, dass jeder Mensch nur Gast auf der Erde ist. Schließlich ist die Zeit im einzig bekannten Paradies endlich. Und wie bei jeder Reise wird es auch für uns Menschen eines Tages weitergehen. Dabei entscheiden wir selbst, welche Spuren wir hinterlassen. Diese sind mal bedeutsam und mal werden sie ganz schnell verwischt. Es bleiben aber auch einige hässliche Fußabdrücke, die augenscheinlich nicht verblassen wollen, übrig. Aus diesem Grund animiert der Autor seine Leser, sich des Hochmuts zu entledigen und dafür Mutter Natur in ehrfürchtiger Dankbarkeit zu begegnen.

Diese Botschaften vermittelt Schmitt mit Hilfe seiner kraftvollen Gedichte. Sie erinnern uns daran, dass wir auf der Erde zwar willkommen, jedoch auch entbehrlich sind.

Der Autor Tobias Schmitt wurde 1982 in Mainz geboren und ist ausgebildeter Diplom-Bibliothekar. Aber auch in seiner Freizeit widmet er sich mit großer Freude dem geschriebenen Wort und verfasst lyrische sowie prosaische Werke. Bisher hat er seine Texte in zahlreichen Anthologien veröffentlicht.

„Herz aus Holz“ von Tobias Schmitt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01934-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

