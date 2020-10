In seinem neuen Buch „Glück macht glücklich“ gibt der Autor Michael Herz eine Anleitung zum Glücklichsein. Allerdings handelt es sich um keine Zauberformel, der Mensch muss selbst tätig werden.

Das neue Buch von Michael Herz enthält neben vielen hilfreichen Tipps und Informationen auch einen autobiografischen Anteil, denn der Autor war selbst viele Jahre chronisch mit seinem Leben unzufrieden. Diese Zeit war durch viele Hochs und Tiefs geprägt und trieb ihn dazu an, nach möglichen Gesetzmäßigkeiten für das persönliche Glück zu suchen. In den darauf folgenden Prozess flossen Erkenntnisse aus der Meditation und der Quantenphysik ein, die die eigene Realität und damit das persönliche Glück positiv beeinflussen können. Herz entwickelte eine verblüffend einfache Vorgehensweise, um sich selbst glücklich zu machen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass Glück, anders als vielfach angenommen, kein Zufall ist, sondern verschiedenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Wer seine ausführliche Anleitung befolgt, der wird in die höchste Ebene des Glücks aufsteigen und kann dort sogar für immer verweilen.

Der Autor Michael Herz absolvierte eine handwerkliche Ausbildung sowie ein technisches Studium, bevor er zum Beruf des Heilpraktikers kam. Bei seiner heutigen Arbeit nutzt er die Gesetze des Universums und setzt die Möglichkeiten der Meditation, Quantenphysik und der Naturheilkunde um. Auf diese Weise, versucht er seiner Vision, eine Welt in Harmonie, stetig näher zu kommen.

„Glück macht glücklich“ von Michael Herz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06001-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

