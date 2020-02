Uwe Trostmanns Protagonist taucht in „Fischhaut“ wie ein Fisch immer wieder in eher unangenehme Situationen ab.

Der junge Heinrich Wilkowsky entzieht sich 1933 durch Eintritt in die Reichswehr seiner Verhaftung. Dort trifft er auf den Kriminalrat Thurnbrück. Im Verlauf des Romans werden die beiden sehr unterschiedlichen Männer immer wieder durch das Schicksal zusammengeführt. Es entwickelt sich eine gegenseitige Abhängigkeit, die bis in die Nachkriegsjahre hineinreicht: Thurnbrück hatte dem Soldaten Wilkowsky das Entkommen aus Stalingrad ermöglicht. Wilkowsky, ein Zeuge von Erschießungen, wird sich später an nichts erinnern. Heinrich Wilkowsky sucht die Nähe zu Frauen, aber er denkt erst Jahre nach dem Krieg ernsthaft über eine eigene Familie nach. Frühere Versuche scheitern an seinem starken Freiheitswillen: Er muss ungebunden und unabhängig sein. Er kennt nur sein Glück, sieht nicht den Schmerz, den er vielen Frauen zufügt.

Es gelingt dem Protagonisten des Romans „Fischhaut“ von Uwe Trostmann immer wieder, in unangenehmen Situationen abzutauchen – wie ein Fisch. Die Leser begleiten ihn durch eine Zeit, die von Tyrannei, Zerstörung und Wiederaufbau geprägt ist, aber in der es auch immer wieder Augenblicke der Hoffnung und des Glücks gibt. Es ist eine spannende und zugleich bewegende Geschichte über ein individuelles Schicksal in den Wirren des Krieges und dem darauf folgenden Chaos.

„Fischhaut“ von Uwe Trostmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9129-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

