Hier bleibt kein Auge trocken! Kleiner Junge berührt Herzen wie einst der kleine Lord!

Der kleine Engel von Swake Valley geht in die Neuauflage! „Frozen Hearts-Am Ende siegt die Liebe“. Anfang Dezember wird dieses wundervolle Buch der Hofheimer Autorin Christine Bouzrou weltweit erhältlich sein. Neuer Titel, neues Cover. Wie auch beim letzten Buch, wurde das Cover von der Autorin selbst designed. „Will ich viele Leser erreichen,“ so Bouzrou,“ muss ich mich ein wenig mehr an den Mainstream anpassen. Mit dem alten Titel „Joey-Das Geheimnis von Swake Valley“ und dem schönen, aber altmodischem Cover, wurde es zu einem Nischenbuch. Und das hat dieses Buch einfach nicht verdient, wie man an den vielen hohen Bewertungen sah, hatte sich der ein oder andere Leser doch überwunden und in die Nische gegriffen. Es galt laut Rezension als das gefühlvollste Buch das man jemals gelesen hatte, ohne jedoch kitschig zu wirken und man nahm so einiges für sich mit aus dem Buch. „Mit der moderneren Neuauflage erhoffe ich mir die Leser zu erreichen, die ich seit 2018 nicht erreicht hatte. Es wird nicht leicht sein 2020 eine Neuauflage herauszubringen. Corona bedingt weder Messen, noch Lesungen halten zu können. Die Autorin schaut aber trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft und arbeitet schon an ihrem nächsten Winter Roman „Christmas Wonder-Der Glaube an die Liebe“, der Weihnachten 2021 erscheinen soll. Frozen Hearts-Am Ende siegt die Liebe, ist keine typische Weihnachts- Liebesgeschichte, dennoch voller Liebe. „Leser, die Bücher wie Der kleine Lord oder Das Mädchen mit den Schwefelhölzern lieben, die werden auch Frozen Hearts lieben.“ Ist sich die Autorin sicher. Doch um was geht es in diesem Buch? Es geht um alte Fehden, um Geheimnisse, um Reue, verzeihen und wieder lieben zu können. Doch auch Gesellschaftskritik ist darin zu finden. Christine Bouzrou traut sich ganz offen über Rassismus und Vorurteile zu schreiben und besitzt die Fähigkeit, diese so wundervoll zu verpacken, dass es zum Nachdenken anregt und das Herz erwärmt. Die Geschichte des kleinen Joey und den Einwohnern des kleinen verschneiten Städtchens Swake Valley, fesselt einen vom ersten Moment an und bleibt unvergessen in den Herzen der Leser. Mehr dazu unter der Homepage der Autorin , auf der man auch einen Blick in die alten Bewertungen werfen kann.https://www.christine-bouzrou-autorin.de/ „Frozen Hearts-Am Ende siegt die Liebe“ ist Anfang Dezember weltweit erhältlich unter der ISBN 9783740771379. In stationären Buchhandlungen bitte über die ISBN bestellen oder direkt online überall wo Bücher erhältlich sind. Die Ausgabe wird als Taschenbuch, sowie auch als E-Book erscheinen. Christine Bouzrou: „Ich hoffe den Menschen in dieser, für uns allen schweren Zeit, mit diesem Buch ein wenig Liebe, Glaube und Hoffnung zurückgeben zu können. Und ihnen zeigen zu können, was wirklich im Leben wichtig ist. Ich verspreche, dieses Buch wird ihre kalten, vielleicht auch einsamen Winterabende ein wenig wärmer machen.“

Mehr über die Autorin über ihre Homepage oder der Hofheimer Künstler Kartei

Christine Bouzrou ist eine Autorin und Dichterin aus dem Taunus

Referenzen:

-Text & Grafik Gestaltung für Theater Metamorphosis/Rain

-Erfolgreich als Freiberuflicher Texter für die Firma Horn/Hattersheim am Main,tätig für Atelier I & III,mit Veröffentlichungen für Deutschland/Schweiz/ÖsterreichArtdirektor Herr Warnest www.horncards.de/

-Darbietung der Gedichts Sammlungen auf Lyrik Abenden mit dem Lyrischen Quartett/Theater Metamorphosis

-Veröffentlichungen von Songtexten auf Tonträgern Veröffentlichungen von Presseartikeln/Werbetext zur Eröffnung diverser Firmen

-Aufnahme eines Gedichtes in die „Frankfurter Bibliothek des zeitgenössigen Gedichtes“

-Aufnahme eines Gedichts in die Anthologie Deutschsprachiger Gedichte Ausgewählte Werke 2010

-Veröffentlichung „Buch des Lebens“ in dem Heft „Kurzgeschichten

-Veröffentlichung eines Märchens in Fienjan und der Farbenvogel (Sarturia Verlag)

-Veröffentlichungen diverser Gedichte Hofheimer Zeitung

-2018 Veröffentlichung Joey-Das Geheimnis von Swake Valley

-2019 Veröffentlichung der Erzählung „Drei Hände“ in dem Buch „Die Liebe und das kleine Herz“

-2020 Aufnahme eines Gedichtes in die „Frankfurter Bibliothek des zeitgenössigen Gedichtes“

-2020 Veröffentlichung Zweitauflage „Frozen Hearts-Am Ende siegt die Liebe (Ein Engel für Swake Vally)

