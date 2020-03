Die Leser gehen mit Barbara Stein in „Durchs Sonnensystem zur Oortschen Wolke“ erneut auf eine spannende Reise durch das Weltall.

Man vergisst gerne, dass es auf der Welt Millionen von Lebewesen gibt, die man nicht sehen kann, aber die immer um uns herum sind, wie z.B. Milben und Bakterien. Die Muffi-Familie ist ein Teil dieser fürs bloße Auge unsichtbare Welt. Muffis fühlen sich bekanntlich am wohlsten in muffigen, möglichst

schmutzigen, dunklen Ecken. Sie gehen in diesem Buch allerdings auf eine besondere Reise: Auf dem Kometen Luminella reisen Muffi, Miffi und Müffi in Begleitung ihrer Eltern mit normaler Kometengeschwindigkeit, d.h. 40 Kilometern pro Sekunde, durch das Sonnensystem ins Kometenland. Im Kuiperring treffen sie plötzlich auf die Loriot’schen Steinläuse Lorili, Lorila und Lorilu.

Die Leser blicken in dem farbig illustrierten Buch „Durchs Sonnensystem zur Oortschen Wolke“ von Barbara Stein in eine Welt, die man als Mensch unter normalen Umständen nicht sehen kann. Das Buch beinhaltet viele tolle Bilder des Sonnensystems und erklärt dabei wissenschaftliche Themen auf verständliche und unterhaltsame Weise. Die Autorin schafft es auf sehr kreative Weise Wissen zu vermitteln, ohne die Leser dabei je zu langweilen.

„Durchs Sonnensystem zur Oortschen Wolke“ von Barbara Stein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00021-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

