Frank Fiess lädt Männer in „DU BIST DER MANN DEINES LEBENS!“ ein, ihr Mannsein als innere Kraftquelle neu zu entdecken.

Was bedeutet es, im 21. Jahrhundert ein Mann zu sein? Geschlechtsrollen sind heutzutage oft ein verwirrendes Thema – vor allem für Männer. Der Autor ist ein Pionier der neuen Männer-Bewegung. Er lässt andere Männern durch seine bodenständige Art, seine leidenschaftliche und lebensbejahende Ansprache und Kompetenz spüren und erleben, was es heißen kann, ein Mann zu sein. Er lässt sie erkennen, welch grenzenloses Potential in der Erforschung und Entwicklung ihres Mannseins liegt. Sein Buch ist ein lebensnahes, spirituelles Männerbuch, dessen Inhalte und Übungen mit einigen tausend Männern Männern aus allen Schichten, Berufen und Altersgruppen praktiziert und weiterentwickelt wurden.

Die Leser erhalten mit „DU BIST DER MANN DEINES LEBENS!“ von Frank Fiess ein inspirierendes, ganzheitliches Männerbuch mit vielen wertvollen Tipps und wirkungsvollen Übungen und Meditationen. Es ist ein begeisternder, spiritueller Reisebegleiter auf dem Weg des bewussten Mannseins. Der renommierte Männer-Coach Frank Fiess hat dieses Buch mit der erklärten Absicht geschrieben, Männern den Rücken zu stärken, ihnen Mut zu machen, ihr Leben mit mehr Freude, Liebe und Bewusstheit zu gestalten.

„DU BIST DER MANN DEINES LEBENS!“ von Frank Fiess ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06127-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

