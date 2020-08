Oliver Grudkes Leser werden zum Teil der Geschichte „Die sanfte Spur des Schmetterlings“ und beginnen damit, ihr eigenes Leben auf eine neue Weise zu sehen.

Es beginnt alles damit, dass der Ich-Erzähler sich in einem dunklen, feuchten und kalten Ort wieder finden. Es ist ihm kalt und er zittert am ganzen Körper. Das Gehen fällt ihm schwer, doch trotzdem geht er Schritt für Schritt mit einer gewissen Last, über welche die Leser mehr lernen werden, weiter. Doch bald wird klar, dass es sich bei diesem Buch nicht nur um eine normale Erzählung handelt, denn die Leser werden direkt angesprochen. Wer mutig genug ist, um dem Protagonisten auf seinem Weg zu folgen, muss seine Augen öffnen und wird Dinge sehen, die er nicht für möglich gehalten hätte. Die Leser werden Schmerzen in ihrer Seele spüren, die sie nicht für möglich gehalten hätten. Sie werden sich auch für eine Weile einsam und allein fühlen. Doch es kommt auch eine Wende. Die Leser lernen an der Seite des Protagonisten, wie man wahre Freunde erkennt und ob es so etwas wie echte Liebe wirklich gibt.

Das Buch „Die sanfte Spur des Schmetterlings“ von Oliver Grudke ist eine mystische Liebesgeschichte über Verrat, Rache und großer Liebe. Die Leser selbst werden bereits auf den ersten paar Seiten zu einem wichtigen Teil der Geschichte und werden dadurch beginnen ihr eigenes Leben neu zu sehen. Die Lektüre dieses Buches wird starke Gefühle hervor rufen. Es beinhaltet zudem viele spannende Wendungen, die unbekannte Ereignisse zu Tage fördern.

„Die sanfte Spur des Schmetterlings“ von Oliver Grudke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08877-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.