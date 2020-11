Die Leser erhalten in T. K. Koecks „Die Prometheus Initiative“ einen tiefen Blick in die deutsche Seele.

Ein Showdown zur Rettung Deutschlands ist in diesem neuen Roman im Gange! Es stehen nicht nur viele Leben auf dem Spiel: auch die Demokratie ist in Gefahr, denn die CIA geht einen Pakt mit Alt-Nazis in Deutschland ein, um die Prometheus-Initiative zu aktivieren. Das Ziel: der Sieg gegen die kommunistische Linke in Europa. Es handelt sich bei diesem Buch um einen anregenden Roman über deutsche Agenten und ihre Kämpfe während der 60er-Jahre, den Zeiten des Kalten Krieges und der Maueröffnung, bei dem die Leser bekannte deutsche Persönlichkeiten treffen und einen tiefen Blick in die deutsche Seele erhalten.

Die Leser begleiten in dem fiktionalen Agententhriller „Die Prometheus Initiative“ von T. K. Koeck vier Freunde durch ihr aufregendes Leben in Deutschland während des Kalten Krieges. Der Roman ist so exakt recherchiert, dass alles haargenau so hätte passieren können. Das spannende, teils brutale Buch ist der erste Band in einer neuen Reihe, dessen gesamte Geschichte über vier Jahrzehnte hinweg statt findet. Die Veröffentlichung des zweiten Teils „Das Olympia-Attentat“ ist für das Jahr 2022 geplant.

„Die Prometheus Initiative“ von T. K. Koeck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04581-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.